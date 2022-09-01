Шантаж психічно хворого

З початку активної фази повномасштабного вторгнення росії в Україну пройшло майже пів року. Неповних шість місяців кривавих боїв, у яких окупанти вже втратили понад 42 тисячі особового складу, тисячі танків та іншої бронетехніки, сотні літаків і вертольотів, 15 кораблів, довели нездатність агресора підкорити вільну Україну.

Спроба путіна залякати українців масовим терором та страшними військовими злочинами зробили українську Націю лише сильнішою і наповнили українців такою люттю та ненавистю до ворога, що унеможливило будь-які «мрії» кремля про підписання «мирної угоди» на умовах окупанта.

Справедливу лють українців влаштує та задовольнить лише повна перемога, яка стане крахом путінської влади та болючих надій на світове панування. І путін це чудово розуміє. Тому, вичерпавши вже практично всі «військові» козирі, путін знову вдається до «ядерного шантажу», намагаючись ще раз довести своє божевілля та неадекватність не лише українцям, а й усьому міжнародному співтовариству, яке об'єдналося навколо України проти злочинних дій путінської росії.

Важко мати справу з душевнохворою людиною. Ще важче, коли божевільний стоїть на чолі душевнохворої нації. Нормальним, здоровим розумом не зрозуміти реальних намірів злочинців, що «втратили береги».

Російські військові у суботу, 6 серпня, обстріляли Запорізьку АЕС. Ракети влучили у майданчик поряд зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. У 174 контейнерах сховища знаходяться по 24 зборки відпрацьованого ядерного палива. Було пошкоджено 3 датчики радіаційного моніторингу. Поранено одного працівника ЗАЕС.

Напередодні ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключено від енергосистеми та переведено в резерв.

За інформацією "Енергоатому", пошкодження також отримали "азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус".

Якщо росіяни продовжать свій ядерний терор, то за аварії радіація може поширитися на територію радіусом 100 км і дійти до околиць Дніпра та Кривого Рогу.

Окрім обстрілів, рашисти завезли невідомий вантаж на Запорізьку АЕС. За даними The Insider, росіяни замінували і один із енергоблоків. На території станції знаходяться близько 500 російських солдатів та військова техніка, а територія навколо станції замінована.

7 серпня в мережі з'явився фрагмент виступу «командувача гарнізоном «звільненої» Запорізької АЕС» «дегенерата-майора» Валерія Васильєва перед окупантами, що захопили ЗАЕС.

«Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, маєте бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви повинні розуміти, що другого шляху ми не маємо. Якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю», – заявив Васильєв.

На що розраховує путін, намагаючись продемонструвати свою готовність натиснути ядерну кнопку? Українців не можна злякати. Вже лякані… Нас можна тільки знищити. У будь-якому іншому випадку путінській росії не вдасться захопити Україну. А навіщо путіну українська земля, випалена ядерною катастрофою?

Ядерні провокації кремлівського безумця спрямовані виключно на Захід. На тих, хто зараз надає потужну допомогу Україні у подоланні та знищенні ворога, на захист українського суверенітету. Ядерна загроза Україні має, на думку схибленого диктатора, налякати демократичний світ та відвернути від допомоги Україні.

Схоже, що путін забув про те, що коли шалене чудовисько загрожує людям, вони можуть зняти з себе всі обмеження цивілізаційної моралі і, на певний проміжок часу, стати такими ж «шаленими звірами», захищаючи своїх дітей та своє майбутнє.

Продовжуючи свої злочини і «наганяючи ядерний страх» на цивілізований світ, єдине, чого може досягти бункерний злочинець – це миттєве знищення росії в адекватній і необхідній для збереження земної цивілізації людей ядерній відповіді.