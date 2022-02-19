Кроки над прірвою

12:13 17 лютий Київ, Україна

«Судобезчинство» у РФ продовжує свій розвиток. Ось і з’явилися у Росії офіційно «політзеки». Лідером цієї «інновації» став спецприймач у Сахаровому, відомий нелюдськими умовами утримання арештованих під час зимових мітингів на підтримку Навального, на яких затримали загалом понад 3000 протестувальників. Арештовані спали на голих нарах, їх били, були проблеми з передачами. Центр прозвали в соцмережах «концтабором».

Новий спецприймач у Сахаровому – найбільший у московському регіоні ізолятор для заарештованих за адміністративними статтями. Наразі до відкриття готуються ще три корпуси, а загальна місткість закладу може становити понад 500 осіб. Саме цей заклад став першим у Росії, де запровадили градацію затриманих за групами. Усього їх три: громадяни РФ, іноземні громадяни та політичні активісти. Тепер людей, які мають опозиційні погляди, виділено в окрему категорію. У особистому спілкуванні співробітники спецприймача теж називають активістів «політичними», а у їхніх особистих картках з'явилася приписка «політич.».

Таким чином Кремль готується до проявів «інакомислення» та незгоди з руйнівною внутрішньою та зовнішньою політикою, яку проводить путінська влада. Внутрішні заворушення та непокора давно стали для Кремля страшним сном, який у будь-який час може перетворитися на яв. Адепти путінської диктатури роблять практично усе можливе для знищення будь-якої загрози власному існуванню. І продовжують боятися.

Влада Кремля настільки «впевнена у собі» і «не боїться» Навального, що вирішила провести черговий суд над ним взагалі без сторонніх очей.

Коли Навального перший раз судили після повернення до Росії з клініки «Шаріте», на суд пустили лише певні ЗМІ, засідання висвітлювали дуже обмежено, та й проходило воно не в суді, а прямо у поліційному відділку. Наразі Навального збираються судити прямо в колонії, суддя з Москви поїде в інший регіон і проведе там засідання.

Як випливає з інформації з картки справи на сайті московських судів, нову кримінальну справу проти Навального Лефортівський районний суд Москви почне розглядати 15 лютого на виїзному засіданні у ВК-2. Це означає, що суд проходитиме за зачиненими дверима – сім'ю не пустять, а доступ для журналістів буде максимально ускладнений. Перше засідання відбудеться о 10:00 15 лютого.

До колонії, де вже відбуває покарання Навальний, вирушить суддя Маргарита Котова. Саме за її рішенням було заарештовано журналіста Івана Сафронова та вчених-фізиків, звинувачених у держзраді.

«Очевидно, що єдиною метою розгляду справи Олексія Навального в колонії є максимально приховати процес від очей громадськості та журналістів. До колонії об'єктивно складніше потрапити журналістам — треба отримувати дозвіл адміністрації (ст. 24 КВК РФ). Прихильникам та родичам потрапити на засідання практично неможливо», — зазначає юристка Анастасія Буракова.

Політичні процеси все закривають дедалі частіше — і на всіх етапах, — вказує юристка. «Слідчі органи на допитах відбирають абсолютно неконкретні підписки про нерозголошення у свідків та адвокатів, деякі справи щодо оскарження статусу іноагентів відносять до держтаємниці, на судові засідання не допускають прихильників, а іноді й представників ЗМІ, обґрунтовуючи то ковідом, то міфічними секретними відомостями».

Виїзні судові засідання вже давно стали частою практикою в Білорусі, де нові справи учасників протестів, які вже перебувають у місцях позбавлення волі, розглядають прямо в колоніях. Це практично унеможливлює участь громадськості та правозахисних організацій у відстоюванні прав ув’язнених.

Ексглава штабу Навального у Петербурзі Денис Михайлов, якого вперше викликали до суду свідком у новій кримінальній справі Олексія Навального, заявив, що «хоче сказати на суді, що вся ця справа штучно створена» і що «жодних доказів у звинувачення немає». Та докази для правосуддя, якого немає – не головне. А кремлівське правосуддя саме таке. Була б людина…

«Підтримайте. Нехай кожен день цього закритого «відкритого суду» у в'язниці стане днем, коли ви поширюєте те, від чого дід божеволіє, що вимагає заборонити», - написав о своєму листі на волю Олексій Навальний. Та, на жаль, протест у РФ деполітизований, локалізований та пригнічений. Усунення несистемної опозиції на початку минулого року розірвало потенціал координації протесту в масштабах усієї країни та понизило можливість висування суспільством політичних вимог. Але надія не вмирає ніколи! Навіть незважаючи на допис на особовій справі ув’язненого: «політич.».