Змова з Лукашенком

19:53 11 березня Київ, Україна

Кремль самотужки «не вивозить». Розуміючи безперспективність продовження «у тому ж темпі» агресивних дій на території України, Путін намагається втягнути у війну країни, що знаходяться під «протекторатом» Кремля. Це було очікувано і не стало несподіванкою. Путін все ж таки «додавив» на останній очній зустрічі «картопляного диктатора» і той дав свій «дозвіл», хоча від його рішення практично нічого й не залежало.

Але розуміючи настрої простих білорусів і те, що у разі відкритої підтримки російської агресії проти України, йому без шансів залишитися принаймні з ілюзією влади, «подільники-злочинці» вирішили втягнути Білорусь у війну за допомогою провокації.

Сьогодні, 11 березня 2022 року, російські штурмовики СУ нанесли авіаудари по території Республіки Білорусь…

Командування ППО України повідомляє, що літаки ПКС РФ злетіли з білоруського аеродрому в Дубровиці, увійшли до повітряного простору України, розгорнулися над населеними пунктами Городичі та Тумени, після чого завдали бомбового удару по білоруському населеному пункту Копані, що знаходиться прямо на білорусько-українському кордоні. При цьому, як мінімум, одна бомба впала на територію України. Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині.

Скажені диктатори перевершують самі себе своїм цинізмом та зухвалістю. Якщо від Путіна, який повністю втратив будь-який контроль над своїм психічним станом цей крок досить очікуваний, то Лукашенко таким чином зруйнував останні надії білорусів на власну, бодай часткову, адекватність.

Навряд чи білоруське суспільство, особливо після відомих подій навколо захоплення влади Лукашенком, настільки довірливе, що б не зрозуміти, хто справжній винуватець та виконавець нападу на територію Білорусі. У білорусів достатньо розуму для справедливих висновків.

Після цієї провокації питання «Що робити?» перед білорусами вже не стоїть. Єдиний вихід не бути насильно втягнутими «великим братом» у криваву війну – це знищити власного тирана, який «з потрохами» запродався Кремлю, виконуючи усі його злочинні забаганки.

Народ України та Білорусі поєднують по-справжньому добросусідські взаємини протягом багатьох років.