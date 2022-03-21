Північний потік. Голка Кощія

14:20 22 жовтня Київ, Україна

Справа Навального і без гучних санкцій завдала удару по інвестиційному клімату і економічній привабливості Росії, навіть якщо така взагалі була...



Зустріч Меркель з Навальним не випадкова, хоч вона і носила виключно світський характер. Макрон і Меркель - два центральних персонажі, які є провідниками інтересів Росії в Європі. Пов'язано це з тісними економічними зв'язками і спільними бізнесами. І це не тільки «Північний потік - 2». Все набагато складніше і працює вже не одне століття за принципом: війна війною, а бізнес за розкладом. Однак за останні тижні відносини Макрона/Меркель з Путіним настільки погіршилися, що європейські партнери Росії пішли на зливання через ЗМІ спочатку приватної бесіди Путіна-Макрона, а потім і розкриття зустрічі Меркель з Навальним. Це були сигнали, і в Кремлі, очевидно, їх зрозуміли.



Отруєння О. Навального - це лише одна з багатьох спроб ліквідувати опонентів Володимира Путіна як на території Росії, так і в європейських країнах. Було підтверджено, що під час трьох таких спроб було застосовано «Новачок» - хімічну речовину, використання якої контролюється державою, і на яку поширюється міжнародна заборона. Втім мали місце й інші пов'язані з РФ вбивства, серед яких отруєння двох болгарських бізнесменів і розстріл громадянина Грузії в одному з парків Берліна.



Це не дії якихось міфічних злочинних елементів, а частина стратегії режиму В. Путіна, яка має на меті залякати і змусити мовчати людей, які не згодні з ним і сміють протистояти йому. Подивіться, як ожила російська інформаційна машина - на офіційних і прихованих медіаплатформах було розміщено понад 1000 публікацій, а всі російські чиновники підключилися і намагалися заплутати ситуацію і збентежити аудиторію. Голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання в справи РФ ззовні Василь Піскарьов в ході спілкування з колегами з Бундестагу заявив про неприпустимість використання провокацій у справі Олексія Навального як приводу для санкцій і підриву двосторонніх відносин. Провокацій!



Путін сам зателефонував французькому президентові Еммануелю Макрону і сказав йому, що це О. Навальний себе отруїв. Макрон відчув, що така заява ображає його інтелект. Але такий тон ведення розмови повністю відображає плани РФ і її впевненість в тому, що їй дозволено робити все що завгодно заради сіяння смути, ведення деструктивної діяльності та порушення міжнародних норм і законів у зручних для неї випадках. Росіяни брешуть в обличчя європейцям і чекають - навіть вимагають - від них поступливості.



Європа втомилася від брехні і загроз з боку Росії. Польща оштрафувала «Газпром» на 29 млрд злотих ($7600 млн) за будівництво «Північного потоку - 2» без згоди антимонопольного органу Польщі. Європейські партнери ПП-2 (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall) повинні розірвати партнерську угоду з «Газпромом» і також виплатити штрафи в розміні 10% річного обігу. Зрозуміло, «Газпром» оскаржить рішення польського регулятора.



Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IGP & I) в світлі санкцій вирішила не надавати страховку для суден, задіяних у будівництві газопроводу «Північний потік-2».



Після того, як Німеччина виявила, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний «Новачком», було піднято логічне запитання про тимчасову або повну зупинку будівництва «Північного потоку-2».



Саме тому питання повної зупинки будівництва «Північного потоку-2» повинне бути розглянуте. Менш радикальні заходи приймалися до цього - втім вони не вплинули на поведінку Росії. Європі потрібно значно підвищити плату для Росії за її деструктивну діяльність настільки, щоб Кремль прийняв рішення припинити свої злочинні дії та перестав здійснювати хакерські атаки проти законодавчих установ, наповнювати ЗМІ своєю дезінформацією, втручатися у вибори і експортувати насильство. Слід розглядати і інші спільні заходи європейських країн, втім зупинка будівництва «Північного потоку-2» стане дуже чітким і рішучим меседжем Кремлю.



Історія з Навальним радикалізує ситуацію з «Північним потоком».



Фактично європейські еліти повинні або однозначно підтримати проєкт, або його заморозити, або повністю зупинити. Історія з Навальним скоротила до нуля терміни і варіанти домовленостей Європи з Росією. Тепер вони повинні визначати позицію тут і зараз. Час прийшов!