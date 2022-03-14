Санкційні розклади

18:30 15 червня Київ, Україна

Нещодавно завершилася вже третя в цьому році зустріч двох диктаторів в Сочі. Офіційна зустріч. Хоча, офіційні зустрічі на вищому рівні в цивілізованому світі - це завжди процес публічний. А тут, або рівень такий собі, або це не офіційні перемовини, а якийсь «сходняк по понятіям». Ні тобі офіційної інформації по тезах напередодні, ні тобі пресконференції за підсумками. У Сочі все не так. Ніхто не знає, навіщо Лукашенко прилітає до Путіна, про що говорять і до яких рішень приходять. Не ваше собаче діло!

Хіба можна назвати офіційним десятихвилинний відеозвіт, показаний по телебаченню РФ з якимись «глибокими» роздумами про вже тепле море та про валізку документів. Обов’язково – секретних. Які достатньо Путіну лише подивитися і він все зрозуміє про ворожі наміри Європи та США стосовно бідного та нещасного Лукашенка. Відео смішне по своїй суті. Але навіть по такому короткому псевдоофіційному матеріалу, змістовна частина якого була абсолютно нульова, було видно, що Путін незадоволений і хвилюється. Нервові рухи та притопи ногами, смикання пальців, чухання то вуха, то носа. Що ж так роздратувало та вибило з «колії» володаря Кремля?

Цілком очевидно, що Лукашенко летів в Сочі не з метою обговорення із «старшим братом» температури води. «Картопляний диктатор» прекрасно розуміє, що наближається його час. Що вже пора. Але він чіпляється за владу з таким остервенінням, як кліщ, що вже роздувся від насосаної крові, але ніяк не хоче відчепитися від ноги мандрівника. І для того, щоб його не відірвали від такої бажаної червоної рідини, йому потрібна стороння допомога. Лукашенко розраховує на допомогу Кремля. Він готовий на все, що йому накажуть. Та чи готовий Путін дати Лукашенку те, чого той так прагне?

Тим більше на передодні зустрічі в Женеві… Путін вже отримав від Сполучених Штатів дуже неприємний «привіт» у вигляді санкцій щодо білоруських компаній. США в квітні цього року ввели санкції проти Новополоцького НПЗ («Нафтан»). З 3 червня компанії, які співпрацюють з ним, зіткнулися з вторинними американськими санкціями. Це серйозно підкосило вхідний трафік «чорного золота» до Білорусі, оскільки великі російські компанії не ризикують мати справи з токсичними клієнтами.

Безумовно, ця проблема має, строго кажучи, суто технічний характер. Зараз опрацьовується схема поставок через фірми-прокладки, які будуть закуповувати великі обсяги сировини у монополістів, а потім продаватимуть їх білоруським партнерам через посередників в Росії. Подібна схема вже обкатана в Криму.

Однак у зв'язку з Протасевич-гейтом, який спровокував Лукашенко, намагаючись забрати собі лаври повітряного пірата номер один у світі, в частині нафтопереробки і не тільки для Білорусі на горизонті вимальовуються проблеми набагато більшого масштабу, ніж обмеження для одного НПЗ. А саме - повне ембарго на поставки нафтопродуктів з РБ. Санкції щодо Новополоцького НПЗ - всього лише пробна куля. І такі перспективи стають для Росії великим головним болем.

Саме для Росії, а не Білорусі. Росія не кине напризволяще нафотопереробку свого стратегічного партнера. І Лукашенко це прекрасно розуміє. Кремлю доведеться рятувати білоруську нафтопереробну галузь.

Тому Росія не перекриє вентиль на трубі, яка йде до Білорусі. Не «піддасться» на санкції «хижого та ворожого» Заходу. Тому подальший розвиток подій може бути тільки такий: всі обсяги вироблених в РБ нафтопродуктів надійдуть на внутрішній російський ринок, а експортні контракти будуть виконані за участю російських постачальників.

Фактично Мінськ в грошовому відношенні нічого не втрачає, а в політичному навіть виграє. Адже ціни на вуглеводні та обсяги їхніх поставок - це традиційний інструмент тиску Москви на РБ. Термін «нафтові війни» з'явився не на порожньому місці. Але в ситуації можливого санкційного тиску на Лукашенка, «бацька» отримає гарантовані обсяги поставок і гарантований збут виробленої продукції. Тепер Путін не зможе загрожувати своєму партнеру урізанням нафтової пайки, оскільки це буде фактичною підтримкою санкційної політики Вашингтона. Він буде змушений взяти на себе витрати з порятунку цілої галузі білоруської економіки.