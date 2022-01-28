Санкційні розклади

10:43 11 травень Київ, Україна

В кого що болить – той про те і говорить! Нещодавно офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова в інтерв'ю RT заявила, що ворожа політика, тобто санкції, Західних країн щодо РФ проводиться «їм же на шкоду». Останнім часом Захарову буває дуже важко зрозуміти. Яку шкоду країнам Заходу від «ворожої політики до Росії» мала на увазі дипломатка? І, якщо є шкода для Заходу, то, по логіці, має бути користь для Росії та її громадян? Де вона, та користь?

Можливо, мається на увазі, що російське пиво краще за чеське, і тепер кожен росіянин не буде давитися бридкими «Velkopopovický Kozel» та «Pilsner Urquell», а «Балтика» і «Толстяк» своїм вишуканим смаком задовольнять потреби громадян? Чи чеські моторні оливи наскільки не підійшли двигунам російського автопрому? Ну розсипається Лада від чеських олив! Що поробиш… Буває… Зате - «імпортозаміщенню дорогу»!

Нехай свої турецькі фрукти їдять турки. Росія обійдеться картоплею від Бацьки. Хоч це і теж імпорт, але дружній. Але що робити, наприклад, з космосом, де Росія стрімко втрачає позиції? Чи мала на увазі Захарова той факт, що поки Росія задовольняла свої імперські потреби анексією Криму, Ілон Маск створив американський корабель для польоту астронавтів на МКС і тепер НАСА відмовилася від польотів на російських кораблях? Теж імпортозаміщення, але вже з боку «недружнього» Заходу. Кому воно пішло на користь? Тепер західні космонавти (та і не тільки західні) мають свій потужний корабель, а Росія втратила гроші від оплати трансферу охочих (і спроможних) на МКС.

Путін готує указ про повну заборону використання зарубіжної електроніки на об'єктах критичної інфраструктури Росії. Імпортозаміщення та питання інформаційної безпеки. Розумно. Але чим заміщувати? У Росії, згідно з аналізом експертів C-News, є рівно два процесори, які цим вимогам хоч якось, з безліччю питань, задовольнять: Ельбрус-16С і Байкал-S. Біда для російської критичної інфраструктури в тому, що задоволення вимог у них поки тільки в проєкті. Ельбрус існує у вигляді інженерних зразків, Байкал - взагалі в розробці, перші тестові зразки до кінця року, можливо, з'являться.

Чи заборона імпорту залізничних коліс українського виробництва для російської залізниці не стала причиною шаленого дефіциту на внутрішньому ринку? Річ в тому, що залізничні колеса в Росії виробляє тільки Виксунський металургійний завод і компанія Evraz Романа Абрамовича.

Деякий час в Росію також поставляли колеса дві китайські компанії: Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd і Maanshan Iron & Steel Co. Однак після того, як Україна ввела заборону на в'їзд в країну вагонів з колесами китайського виробництва, закупівлі з КНР припинилися. Кому таке імпортозаміщення пішло на користь?

Російська дипломатія, як і вся влада Кремля взагалі, намагається прикрити «гарною міною погану гру». Реальна Росія страждає від реальних санкцій західних країн. Щодо імпортозаміщення, про яке з такою гордістю розповідає «інформаційна армія» Кремля, то стан справ з власним виробництвом в економічно стагнуючій Росії не дає приводів для ентузіазму. Реальне імпортозаміщення - дійсно гарний шанс реалізувати диверсифікацію економіки і перейти до виробництва технологічної продукції з високою доданою вартістю. Але для спайки корумпованих чиновників і бізнесменів захист внутрішнього ринку Російської Федерації, розвиток національної економіки та підтримка вітчизняних товаровиробників, так само як і виконання вимог закону, не є основними, коли мова йде про особисте збагачення і власні інтереси.

Так, очевидно, що західні санкції не змогли поки що змінити імперський курс російської влади. А, можливо, і не змінять впертості та абсурдності зовнішньої політики Путіна та Ко. Але один той факт, що владі Росії санкції десь постійно «тиснуть», що вони регулярно до цієї теми повертаються, говорить про те, що тема болюча.