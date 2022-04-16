Санкції та російська економіка ... як швидко Росія опуститься на саме дно!

П'ятдесятий день продовжується війна, яку Росія розв'язала в Україні. За цей час російська орда успішно була вибита із Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей. Продовжуються безуспішні спроби взяти Харків та Маріуполь, оточити сили оборони України у Луганській та Донецькій областях. Але ворог продовжує обстрілювати та бомбардувати десятки міст України. Звірства російських військових у ще недавно окупованих Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці, Макарова та багатьох інших населених пунктах України вже вразили світ. Сьогоднішній обстріл російської артилерії залізничного вокзалу Краматорська під час евакуації мирного населення, внаслідок якого загинуло понад 30 та поранено більше 100 людей стане черговим доказом у Гаазі проти Путіна.
У відповідь на вторгнення десятки країн Заходу, США, Канада, Австралія, Японія наклали на Росію жорсткі економічні санкції. Вже затверджено п'ять пакетів санкцій проти РФ. Під особисті обмеження потрапили десятки російських чиновників, військових, пропагандистів, а також бізнесмени, близькі до Кремля. Головні російські банки відключені від системи міжнародних розрахунків SWIFT, з Росії пішли платіжні системи VISA і Masterсard, а також сотні компаній у різних секторах, від торгівлі до програмного забезпечення. Накладено також обмеження на польоти за кордон російських авіакомпаній.
Але санкції, накладені на РФ за війну в Україні, б'ють насамперед за середнім класом, за тими, хто їздив за кордон, користувався Apple Pay та онлайн-банкінгом. Також вони вже завдали удару по економічному зростанню і, зрештою, за рівнем життя людей.
Пішли з Росії IKEA та McDonald's, що відчули всі. Пішли та інші відомі бренди. Західні автовиробники один за одним заявили, що йдуть із російського ринку. На цьому фоні зросли ціни на автомобілі російського «АвтоВАЗу». "Лади" подорожчали.
Також з Росії пішли кіновиробники Paramount, Disney, Sony та Warner.. Отже, нові блокбастери тепер не скоро можна буде подивитися в кінотеатрах. А Netflix вимкнув для росіян можливість продовжити передплату.
Для російських літаків та суден закрилися європейські аеропорти та морські порти. Російським вантажівкам заборонили в'їзд до країн ЄС.
Крім того, очікується повний крах фінансової сфери Росії.. Державним російським банкам, які вже відключені від системи SWIFT, заборонять будь-які операції у країнах Євросоюзу.
ЄС відмовляється від імпорту з РФ товарів та сировини, зокрема деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, заборонить експорт до РФ напівпровідників, комп'ютерів, технологій для ЗПГ та іншого електричного та транспортного обладнання.
Одна за одною країни ЄС відмовляються від російського газу, нафти, вугілля. США навіть пішла на крайні заходи – розконсервувала свердловини газових родовищ.
Транспортним компаніям із РФ та Білорусі заборонено працювати в ЄС. Виняток діятиме лише для перевезення вантажів з енергоносіями, продуктами харчування та ліками. Російським компаніям заборонять брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавлять російських державних установ фінансової підтримки.
В ізоляції опинився російський футбол. Всім клубам та збірним відмовили в участі у міжнародних змаганнях. А російські фігуристи більше не зможуть кататись на світовому льоду.. Практичний весь російський спорт тепер під забороною у світовій спільноті.
З огляду на те, як девальвувався рубль, з огляду на те, що у Росії вкрай ослаблена внутрішня конкуренція, інфляція буде щонайменше 20%. Все це теж скоро відчує на своїх гаманцях, на своєму рівні життя, на своєму споживанні кожен росіянин. В результаті введених Західних обмежень значна частина міжнародних валютних резервів Росії виявилася заблокованою.
Загалом лише п'ятий пакет санкцій оцінюється майже в €20 млрд на рік прямих збитків для Росії.. У разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад $130 млрд доходів на рік. А на підході вже шостий та сьомий. І сума, яку Росія втратить після їх ухвалення – буде ще більшою.. І все це звичайно ж позначиться на споживчих можливостях кожного росіянина у вигляді без того мізерних зарплат, пенсій і соціальних виплат. Ось і виникає логічне питання, а чи можна порівняти плату за вторгнення в Україні з тим, що втрачає Росія… і як швидко її економіка опуститься на саме дно в бажанні прибрати те, що їй не належить і ніколи не належала – незалежна держава Україна!
У відповідь на вторгнення десятки країн Заходу, США, Канада, Австралія, Японія наклали на Росію жорсткі економічні санкції. Вже затверджено п'ять пакетів санкцій проти РФ. Під особисті обмеження потрапили десятки російських чиновників, військових, пропагандистів, а також бізнесмени, близькі до Кремля. Головні російські банки відключені від системи міжнародних розрахунків SWIFT, з Росії пішли платіжні системи VISA і Masterсard, а також сотні компаній у різних секторах, від торгівлі до програмного забезпечення. Накладено також обмеження на польоти за кордон російських авіакомпаній.
Але санкції, накладені на РФ за війну в Україні, б'ють насамперед за середнім класом, за тими, хто їздив за кордон, користувався Apple Pay та онлайн-банкінгом. Також вони вже завдали удару по економічному зростанню і, зрештою, за рівнем життя людей.
Пішли з Росії IKEA та McDonald's, що відчули всі. Пішли та інші відомі бренди. Західні автовиробники один за одним заявили, що йдуть із російського ринку. На цьому фоні зросли ціни на автомобілі російського «АвтоВАЗу». "Лади" подорожчали.
Також з Росії пішли кіновиробники Paramount, Disney, Sony та Warner.. Отже, нові блокбастери тепер не скоро можна буде подивитися в кінотеатрах. А Netflix вимкнув для росіян можливість продовжити передплату.
Для російських літаків та суден закрилися європейські аеропорти та морські порти. Російським вантажівкам заборонили в'їзд до країн ЄС.
Крім того, очікується повний крах фінансової сфери Росії.. Державним російським банкам, які вже відключені від системи SWIFT, заборонять будь-які операції у країнах Євросоюзу.
ЄС відмовляється від імпорту з РФ товарів та сировини, зокрема деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю, заборонить експорт до РФ напівпровідників, комп'ютерів, технологій для ЗПГ та іншого електричного та транспортного обладнання.
Одна за одною країни ЄС відмовляються від російського газу, нафти, вугілля. США навіть пішла на крайні заходи – розконсервувала свердловини газових родовищ.
Транспортним компаніям із РФ та Білорусі заборонено працювати в ЄС. Виняток діятиме лише для перевезення вантажів з енергоносіями, продуктами харчування та ліками. Російським компаніям заборонять брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавлять російських державних установ фінансової підтримки.
В ізоляції опинився російський футбол. Всім клубам та збірним відмовили в участі у міжнародних змаганнях. А російські фігуристи більше не зможуть кататись на світовому льоду.. Практичний весь російський спорт тепер під забороною у світовій спільноті.
З огляду на те, як девальвувався рубль, з огляду на те, що у Росії вкрай ослаблена внутрішня конкуренція, інфляція буде щонайменше 20%. Все це теж скоро відчує на своїх гаманцях, на своєму рівні життя, на своєму споживанні кожен росіянин. В результаті введених Західних обмежень значна частина міжнародних валютних резервів Росії виявилася заблокованою.
Загалом лише п'ятий пакет санкцій оцінюється майже в €20 млрд на рік прямих збитків для Росії.. У разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад $130 млрд доходів на рік. А на підході вже шостий та сьомий. І сума, яку Росія втратить після їх ухвалення – буде ще більшою.. І все це звичайно ж позначиться на споживчих можливостях кожного росіянина у вигляді без того мізерних зарплат, пенсій і соціальних виплат. Ось і виникає логічне питання, а чи можна порівняти плату за вторгнення в Україні з тим, що втрачає Росія… і як швидко її економіка опуститься на саме дно в бажанні прибрати те, що їй не належить і ніколи не належала – незалежна держава Україна!
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