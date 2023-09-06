Старший радник глави Офісу Президента Владислав Власюк нещодавно повідомив журналістів про те, що українські військові експерти знаходять дедалі більше компонентів з Китаю в російській зброї, яка використовується в Україні. На його думку, цей факт пов'язаний з тим, що західні поставки зменшуються через санкції і росія змушена використовувати китайські електронні компоненти, які поступаються якістю європейським та американським аналогам.

У цій інформації для українців начебто все лише позитивне. І санкції працюють, і "китайський ширвжиток" гірший за аналоги провідних виробників, і окупаційна армія від таких "запчастин" стає слабкішою і менш боєздатною. Але чи настільки критичні наслідки санкцій та "китаїзації" зброї для російських окупантів?

По елементній базі. Про те, що якість китайських електронних комплектувальних, які імпортує росія, значно знизилася після початку війни в Україні, відома ще з кінця минулого року. Російські виробники електронних пристроїв ще восени 2022 року скаржилися на якість чіпів, які постачаються в росію з Китаю. За їхніми словами, частка бракованих компонентів у постачаннях зросла у 20 разів – з 2 до 40 %. Про це писав "Комерсант" із посиланням на учасників ринку. Проблеми почалися ще під час пандемії, але у 2022 році вони посилилися через накладені санкції. Зросла кількість посередників, щоб уникнути санкційних заборон, неавторизовані постачальники не несуть відповідальності за якість товару і тому збувають усе поспіль.

Насамперед така ситуація стосується російських імпортерів з "побутового ринку". Але знаючи про колосальну спрагу особистої наживи та її масштаби серед керівництва міноборони та російського ВПК, цілком імовірно, що й постачальники комплектувальних для оборонного комплексу рф теж намагаються купити "більше і дешевше". Тому якість таких закупівель, на наше щастя, справді може бути дуже низькою.

Інша, "готова до вживання", китайська зброя та військова техніка, періодично стає приводом звинуватити Китай у відкритій підтримці російської агресії, незважаючи на всі розмови керівництва Піднебесної, що "Китай не підливатиме олії у вогонь". Ті самі китайські 152 мм снаряди Тип 66, які вдалося ідентифікувати групі військових дослідників War noir. Але поруч із ними було помічено порохові заряди іранського виробництва. Тому це можуть бути ті снаряди, які раніше були продані Китаєм Тегерану.

На озброєнні підрозділу окупантів "Ахмат", який складається з кадирівців, "засвітилася" китайська бойова техніка - легкі колісні бронетранспортери China Tiger, які виготовляє компанія Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Хоча КНР і тут не стала б себе так підставляти, прямим продажем бронеавтомобілів кадирову, а тому це міг бути перепродаж. Наприклад, бронеавтомобілі China Tiger використовують силовики у Таджикистані.

Взагалі складається враження, що таким чином росіяни навмисно допускають витік про "китайське" озброєння, яке вони мають, щоб показати нібито підтримку своєї агресії з боку Китаю. Адже якщо така "підтримка" і існує, то що заважає Китаю виробляти на власних військових виробництвах снаряди з маркуванням "за бажанням замовника", як це поширено у виробництві побутових товарів, тобто вказувати на них умовно якийсь російський завод? Чи знищувати будь-яке маркування на виробах, щоб неможливо було зрозуміти, що це за снаряд? Запитання?

А ось із "потужними санкціями" проти росії все зовсім не так стовідсотково, як би нам хотілося...

За даними, отриманими розслідувачами видання "Верстка", лише за останні пів року росія імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній на суму понад $502 млн доларів - їх використовують для виробництва ракет та інших видів зброї. На мільйони доларів ввезено верстати для оборонної промисловості, щонайменше на $171 млн - західні запчастини для цивільної авіації.

У крилатій стратегічній ракеті Х-101, яку виробляє МКБ "Райдуга", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння", і є однією з найсучасніших ракет, що стоять на озброєнні в росії, є процесор Intel, чіпи Xilinx і Texas Instruments, трансівер Analog Devices Inc.

Всі ці компоненти практично безперешкодно надходять до росії аж до поточного моменту. За останні пів року російська влада розмитнила компоненти американських Analog Devices Inc. на суму понад $98 млн, Xilinx - понад $75 млн, Microchip Technology - понад $42 млн, Texas Instruments - не менше $38 млн, а також Infineon, найбільшого в Німеччині виробника напівпровідників - понад $28 млн, випливає з митних даних. Ще в росію ввезли продукції Marvell (виробник чіпів) на суму понад $11 млн, Cypress Semiconductor – понад $3,8 млн та Atmel – понад $2,7 млн.

Крім того, до росії ввезли продукцію американських Intel і AMD, зокрема мікропроцесори, на суму понад $169 млн і $35 млн відповідно. Практично вся західна електроніка вирушає до росії через Китай та Гонконг.

Компанія "СМТ-Айлогік", яка входить до мережі постачальників для виробництва БПЛА "Орлан", ввезла з початку року чіпи Xilinx на майже $1,6 млн. Серед відправників - дві китайські компанії та турецька Margi̇ana Inşaat Diş Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.

Компанія "Уніматик" з початку цього року безперешкодно ввезла до росії верстати італійської O.M.V. та німецької Arinstein на суму не менше $5 млн. Причому в деяких випадках відправником виступала сама компанія-виробник. Так, у травні цього року "Уніматик" привіз фрезерні верстати. Їх відправила з Італії сама O.M.V. Officine, незважаючи на те, що саме цей вид продукції ще й перебуває під експортним контролем Євросоюзу. А одним із основних держзамовників "Уніматика" є Завод № 9 - провідний у росії виробник танкових гармат.

Величезне постачання тепловізійних прицілів здійснило ТОВ "АРТ-ЕЛВ" - 15 728 штук на суму $13,5 млн, де вартість становила від 40 до 740 тисяч рублів за одиницю. Ця гуртова компанія займається імпортом до росії китайського виробника тепловізорів Yantai Iray.

Після початку війни імпорт до росії падав, а у квітні 2022 року досяг мінімальних значень. Але вже у вересні вийшов на довоєнний рівень за рахунок заміни країн-імпортерів. До жовтня 2022 року імпорт у росію із західних країн – Європи та США – скоротився на 50 та 80% відповідно, підрахували аналітики Silverado. Місце, що звільнилося після відходу європейців та США, зайняли Китай, Туреччина та держави СНД. Торгівля із цими країнами значно зросла. Наприклад, експорт Вірменії до росії зріс на 187% за 2022 рік і сягнув $2,37 млрд. Експорт Казахстану до росії за минулий рік збільшився на 25% і сягнув $8,78 млрд. Експорт з Киргизії зріс на 250% і перевищив $960 млн. Зокрема тому, що ці країни є транзитними для санкційних товарів.

Звинувачувати лише Китай в економічній та матеріальній підтримці путінського режиму не варто. Безумовно, "китайський торговельний шлях підсанкційних товарів" домінує. Але кремль налагодив паралельні канали імпорту з країн Заходу. Наприклад, Німеччина, яка формально в кілька разів зменшила свій прямий експорт електроніки до росії, протягом 2022 року збільшила щомісячні його постачання до Вірменії - з 0,5 млн дол. до 4-6 млн дол. А вже звідти цей товар прямував до рф. Так, обсяг постачання електроніки з Вірменії в 2022 році зріс у 100 разів - до 100 млн дол.

Такий стан справ є реальною загрозою для української Перемоги. Санкції, безумовно, працюють. Але як стає зрозумілим після таких розслідувань журналістів, насамперед вони впливають на населення росії, а не на її військовий потенціал. А російське суспільство, яке звикло протягом десятків чи сотень років жити в будинках з "гівна і палиць", і під санкціями ніколи не наважиться підняти голову та діями висловити свою думку щодо правлячого диктаторського режиму путіна. Занадто "овечу" натуру сформували росіянам довгі роки життя у "загоні".