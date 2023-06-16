Триденний саміт лідерів "Великої сімки" - Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії - завершився 21 травня у Хіросімі. Загалом сторони провели 10 сесій та обговорили не лише ситуацію навколо України та ядерне роззброєння, а й проблеми світової економіки та продовольчої безпеки. Окрім країн "сімки" на саміт запросили лідерів України, Австралії, Бразилії, В'єтнаму, Індії, Південної Кореї та інших країн.

Для нашої країни минулий тиждень став часом підтвердження незворотності партнерської підтримки та відкриттям нових горизонтів допомоги та співробітництва на рівні ТОПів міжнародних відносин. Багато зустрічей, низка важливих рішень, розуміння перспектив та намірів міжнародної спільноти щодо ліквідації цивілізаційної загрози з боку схибленої кремлівської влади.

Інтернет заповнили фотографії та відео з цієї важливої події. Офіційні, не офіційні, будь-які. Але в усьому контенті з саміту лідерів дуже яскраво простежується справжня єдність переважної більшості учасників та запрошених перед ворогом, яким став путін та його диктаторський режим для розумово повноцінної частини жителів планети Земля.

У 40-сторінковому підсумковому комюніке G7, "Велика сімка" офіційно зафіксувала, що продовжуватиме надавати "дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову" підтримку Україні та вживати заходів для "підвищення витрат" не тільки росії, а й тих, хто підтримує дії москви. На сторінках документа йдеться також про необхідність прискорення повної поетапної відмови від залежності інших країн від російських енергоносіїв і заклик до влади Ірану відмовитися від підтримки росії в українському конфлікті і утриматися від передачі бойових безпілотників.

Учасники саміту G7 обговорили формулу миру президента Зеленського. І, як зазначив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, розуміння, що "росію необхідно вибити з території України, тому що ніхто не сяде за стіл переговорів, поки загарбники будуть на нашій землі".

На першому місці за важливістю – перемога України та запобігання виникненню в майбутньому таких катастрофічних для світового суспільства загроз. На жаль, певні міжнародні інститути, головним завданням яких є захист людства та забезпечення його цивілізаційного розвитку, не пройшли перевірку на власну дієздатність в умовах російської агресії. "Необхідно проаналізувати, чому ми змушені говорити про мир та стабільність на різних форумах. Чому ООН, яка була створена з метою збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам", - такими словами відреагував на російську загрозу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на засіданні G7. За словами Моді, сьогодні ООН не відповідає нинішнім реаліям світу і "може залишитися лише балаканиною".

Генсек ООН Гутерріш на саміті G7 заявив, що настав час реформувати Раду Безпеки і визнав, що вона не виконує своїх функцій. Крім Радбезу, на його думку, зміни мають торкнутися і Бреттон-Вудських інститутів: Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Світоустрій безпеки потребує реальних змін. На щастя для всієї демократичної спільноти, на шляху путінської агресії першою стала Україна, яка змогла витримати ворожу навалу та подарувала такий необхідний для переосмислення засобів та механізмів безпеки демократичного світу час. Змогла, вистояла, не зламалася. За рахунок життя захисників та страждань мирного населення. Страшна, але така необхідна для майбутнього всієї цивілізації ціна.

Саміт G7 показав, що лідери інших країн розуміють таку самопожертву українців і по-справжньому вдячні нашій Нації за Волю, Мужність та Героїзм. Наша Перемога вже не викликає сумнівів та застережень.

Головне - прискорити знищення Імперії Зла та зберегти максимальну кількість життів українців та тих, хто приєднався до благородної справи боротьби з Темрявою, пліч-о-пліч з нашими Захисниками захищає кордони, майбутнє та саме життя світу!