З наступаючим Новим роком!

Наприкінці грудня завжди настає той момент, коли з'являється бажання і необхідність підбити підсумки року, що закінчується. Яким він був для кожного українця окремо та для нашої країни загалом?

Тяжким, страшним, кривавим і гордим! Підсумки цього року мають підбивати рано. Підсумки будуть після нашої Перемоги! Напередодні Нового 2023 року ми можемо робити висновки. І вони зовсім не втішні для агресора, який перетворив 2022 рік для українців на рік втрат та страждань. Але, крім болю, бід і смертей, цей рік став для України роком, коли країна, яка повірила у власні сили, об'єдналася перед страшною загрозою і вистояла перед навалою окупантів, зруйнувавши всі химерні плани хворого диктатора.

За новорічним святковим столом усі, хто матиме таку нагоду, обов'язково піднімуть келихи за світлу пам'ять загиблих українців. Тисячі мужніх захисників, відвага яких дала можливість зустрічати Новий рік Україні як вільній країні.. Тисячі мирних жителів, яких дурний кривавий ворог убив заради амбіцій кремлівського павука. Просто так, без жодної військової необхідності. Близько 450 маленьких українців тільки за офіційними даними вже ніколи не стануть дорослими. Кожна ялинка в Україні буде оточена янголами. Нашими Ангелами!

Українська мова – співоча мова. Мова працьовитих, веселих господарів на власній землі! Але українські прокляття набагато страшніші, ніж у переважній більшості мов. І на цей Новий рік Святий Миколай, Дід Мороз, Санта Клаус чи Joulupukki, як його не називай – Новорічний Святий, все ж таки змушений буде перетворитися на кілера, виконуючи побажання мільйонів українців та всіх тих, кому шляхи намагаються зараз зламати життя та вкрасти майбутнє. І так і буде – путін наступного року обов'язково здохне. Без різниці навіть яким чином: розірваний натовпом на червоній від сорому площі, в камері після процесу в Гаазі або від асфіксії своїм старечим блюванням у власному бункері. Без різниці! Здохне обов'язково, бо він зайвий у цьому світі.

У Новий рік Україна йде з гордістю. Нам є чим пишатися наприкінці 2022 року! Більше 100 000 мерзенних орків вже не зможуть цькувати нам життя. Їм не місце серед живих та українці вже позбавили світу величезної кількості вбивць, мародерів та ґвалтівників. І за це ми обов'язково піднімемо келихи, тим більше, що щодня ця купа перероблених на добрива окупантів зростає.

Ми піднімемо келихи за героїзм українців при обороні Маріуполя, за вигнання орків із Чернігівської, Сумської та Київської областей, за визволення Херсона, за «москву», що перетворилася на підводний човен! За оборону Харкова, визволення Зміїного! За все те, від чого тремтить від люті бункерний придурок, не розуміючи, як таке взагалі могло статися!

Ми обов'язково піднімемо келихи за Енгельс та український Крим, який поки що перебуває під п'ятою ворога. За те, що «непереможна армія» не лише не здатна стримувати українців на українській землі, а вже тремтить від українських обстрілів власної території. Не буде спокою загарбникам ніде, навіть у власних болотах. Ніколи!

Ми вип'ємо святкових напоїв за українських Героїв, про мужність та силу яких уже складають легенди! За волонтерів, на чиїх «плечах» будувалася початкова обороноздатність України! За лікарів, які «витягали з того світу» поранених хлопців! За енергетиків, які, незважаючи на 609 ракет, які до сьогоднішнього обстрілу були випущені ворогом з енергоструктури України, зробили все можливе та неможливе для того, щоб працювали українські підприємства, а в наших будинках було світло та затишно! Ми вип'ємо за всіх нас, бо кожен справжній українець у своєму місті робить посильний внесок у спільну Перемогу!

2022 дав нам розуміння, що у світі багато справжніх людей! Сотні мільйонів тих, для кого «свобода», «мир» та «демократія» – це не просто слова, а стан душі, без якого життя не має перспектив і не варте продовження. З початком агресії Росії проти України стало очевидним, що Україна не залишилася перед ворогом наодинці.

Великобританія, Польща, країни Балтії, Сполучені Штати Америки та багато інших світових країн створили «антипутинську» коаліцію, яка завдала потужного економічного удару по «осередку Зла». Завдяки найкращим зразкам Західної зброї в руках українських захисників агресія перетворилася для Москви з «легкої прогулянки на 3 дні» на справжнє пекло!

Горітиме земля під ногами окупанта, всюди, де б він не знаходився! І не буде йому порятунку наступного року, як не було цього!

А нам, українцям, повної тотальної Перемоги над ворогом без будь-яких його умов та химерних забаганок! Саме таким буде головний підсумок нашого українського буття!

У Новому 2023 році все буде Україна!

І саме їй, Україні, СЛАВА! І її Героям, усім нам – справжнім УКРАЇНЦЯМ – СЛАВА!