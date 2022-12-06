Рязань-Саратов-Курськ

Понеділок, 5 грудня, може стати моментом злому останніх сподівань самих хворих на путінізм мізків росіян, які були впевнені в перемозі над Україною. Ранкові «бавовни» на аеродромах під саратовом і рязанню вщент зруйнували навіть залишки міфів і надій гучних патріотів на те, що «росія в безвиході» і «ворог не пройде».

Від епіцентрів ранкової бавовни до того ж Києва, що за три дні, понад тисячу кілометрів. Глибокий тил окупантів сьогодні отримав подаруночок від українців «під каву». «Дивним чином» ця подія практично співпала із заявами Укроборонпрому про створення в Україні нового безпілотного літального апарату з дальністю польоту понад 1000 кілометрів та можливим навантаженням у 75 кг вибухівки.

«Промоакція» ЗСУ дуже не сподобалася росіянам… Воно й зрозуміло! Адже до москви, самого серця ворожого осередку, ще ближче, ніж до рязані та саратова. Можливість отримати на голову заряд вибухівки під час такої пізнавальної та патріотичної екскурсії під стінами кремля панічно розбудила «націю переможців». Навіть «прильоти» на кримських військових окупаційних базах та зруйнований (на жаль, поки що – частково) Кримський міст із гаслами «Крим наш» не викликав у глибинній росії такого шквалу емоцій. Адже більшість росіян навіть про відпочинок в анексованому Криму лише мріяла при вживанні патріотично-звичних напоїв на околицях своїх боліт.

Та й тікати з Криму є куди. Було куди… Додому, до «берізок», «був наш – став ваш» і все! А куди тікати із росії? «Велика расея, та відступати нікуди, скрізь 3,14!»

Напередодні цих подій «Левада-Центр» проводив чергове опитування, яке «показало значну підтримку росіянами продовження «спецоперації» до «переможного кінця»! Приблизно 75 відсотків! Безумовно, ми всі повірили таким достовірним результатам. Тим більше, що практично одночасно з оприлюдненням результатів «Левади» надійшла інформація про результати аналогічного дослідження від британської розвідки. Посилаючись на дані «незалежних російських ЗМІ та федеральну службу охорони росії», фахівці заявляють про зниження серед росіян підтримки війни в Україні. За їхніми даними, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною і лише 25% виступають за підтримку війни. У квітні останніх було 80%.

Навіть якщо істина є десь серед цих результатів, було б дуже цікаво провести таке дослідження сьогодні, 5 грудня! Як кажуть, «поки грім не вдарить – мужик не перехреститься». Сьогодні для росії пролунав грім, який сповістив російському «мужику» про неминуче наближення покарання за злочини «обраної народом» кремлівської влади. І від цього покарання не вбережуть тисячі кілометрів відстані.

"Непереможна армія" виявилася неспроможною не лише для злочинного захоплення чужих територій. Навіть власні «російські простори» тепер перебувають під постійною загрозою справедливого удару у відповідь. За всі злочини, кров українців, сльози дітей та матерів, Бучу, Херсон, Маріуполь, Амстор.

Як ти тепер спатимеш, «проста росія», розуміючи, що кожну мить у твоє вікно може залетіти український месник, «голуб миру» від ЗСУ, і передати тобі привіт від «знищеної» української армії та української Нації, яку ти так хотіла поставити "на коліна"?!!

Поки писалися ці рядки, ворог вкотре провів масовану ракетну атаку на Україну. Напевно, ну дуже йому не сподобалася бавовна в рязані та саратові. Багато ракет, які потужно відпрацювала українська ППО, але є й жертви та збитки. Сум… Але – не такий розпач, який зараз поширюється росією, яка не має жодного виходу.

У нас, українців, попереду така бажана перемога! А у росіян із реальних перспектив – лише поразка та безодня падіння в історичну прірву.