Рупор кремлівської брехні

17:28 08 вересень Київ, Україна

«Служіння інтересам влади або засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста». Це прописні істини, викладені в Кодексі етики українського журналіста. «Журналіст відповідає власним ім'ям і репутацією за правдивість будь-якого повідомлення і справедливість всякого судження, поширених за його підписом, під його псевдонімом або анонімно, але з його відома та згоди. Переконавшись в тому, що він опублікував помилковий або спотворений матеріал, журналіст зобов'язаний виправити свою помилку». Це витяг з Кодексу професійної етики російського журналіста Спілки журналістів Росії. Головні принципи етики журналістів однакові по всьому світу - правдивість і неупередженість інформації та служіння інтересам суспільства. Але далеко не всі представники цієї професії дотримуються простих правил Кодексу. Серед таких «писак» (вибачте мені, справжні журналісти!) трапляються такі персонажі, яким місце тільки на сторінках гумористично-фантастичних видань або журналів психіатричних клінік!

Є серед таких «писак» персонажі, які своєю «творчістю» викликають не тільки зневажливу посмішку, а гнів і обурення тих, кому вони за власним професійним кодексом зобов'язані служити! Серед таких персонажів окремо стоїть головна редакторка російського державного телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

3 вересня, в день пам'яті загиблих під час захоплення терористами школи в Беслані, в соціальних мережах не тільки моляться за загиблих тоді дітей, але й згадують репортаж Маргарити Симоньян зі словами про 354 заручників. Однак насправді кількість заручників перевищувала тисячу осіб. Всього в той день загинуло 334 людини та були поранені близько 800. На той момент Симоньян працювала на каналі «Росія 1». У цьому ж репортажі журналістка нічого не розповіла про вимоги терористів, хоча така інформація вже була. І були ці вимоги дуже прості - вивести російські війська з Чечні. Навмисне перекручування інформації навряд чи працює на інтереси суспільства! Брехня не може йти на користь народу. Але вигода Кремля в такій «журналістській неупередженості» стовідсоткова!

«Рупор кремлівської брехні». Так оцінюють репортажі Симоньян самі росіяни. Зневажливо оцінюють! Зовсім інакше оцінює «важку працю» Симоньян власне Кремль. Засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що головний редактор RT Маргарита Симоньян і її чоловік, ведучий програми «Міжнародна пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян заробили через підконтрольні фірми 720 млн рублів за три роки. Тільки на створення фільму «Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" Симоньян, її чоловік Тигран Кеосаян і їхні родичі отримали 46 млн рублів у вигляді гонорарів. До речі, фільм «Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" отримав оцінку 2,6 з 10 можливих на російському ресурсі «Кинопоиск»!

Безумовно, такі гроші потрібно відпрацьовувати. І Симоньян відпрацьовує по повній! Так з'являються хвалебні оди подяки «неперевершеному герою всіх часів» Путіну, постійні публічні «наїзди» на і без того нечисленних російських опозиціонерів на кшталт Навального і багато іншого заангажованого інформаційного мотлоху. Чого вартий, наприклад, заклик «направити для наведення порядку в Білорусь зелених чоловічків» опублікований Симоньян в Twitter в серії записів, де вона висловлює думку про ситуацію в Білорусі.

Як влучно написав в коментарі до статті "Чучундрики та свинобомжі": сутичка Навального та Симоньян» один з читачів сайту Радіо Свобода, «Відчепіться від Мари - ніяка Вона не журналістка. Як і Соловйов. Це - професійні пропагандисти, а за це в Росії платять дуже хороші гроші. Як написав колись редактор "Літгазети": "Важко пропагувати те, чого немає, і агітувати за те, чого ніколи і НЕ буде". А вони ЦЕ роблять ... Країна, яка так і НЕ змогла майже за 100 років перетворити "Москвич" в автомобіль, претендує на управління Світом замість США? НЕ смішіть мої капці... »

Ось така «незалежна та неупереджена» журналістика на прикладі Симоньян і є своєрідною візитною карткою всієї (ДЕЗ) Інформаційно-пропагандистської машини Кремля.