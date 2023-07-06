Ситуація сьогоднішнього дня дуже схожа на певний рубіж, за яким... Перемога над усе, беззаперечно та безумовно! Але зараз вона, така очікувана та бажана українцями, залежить не лише від мужності та спритності наших Захисників, а й від наявності єдиної жорсткої позиції наших помічників, членів демократичної антипутінської коаліції та світової спільноти загалом.

Чергові кремлівські залякування можливими подіями 5 липня, коли всі очікували на терористичний акт на ЗАЕС, призвели лише до обіцянок Заходу сприйняти це як агресію проти країн НАТО з усіма можливими наслідками. Питання лише "якими наслідками"? Вступом країн блоку до бойових дій? Завданням ударів по території загарбника? На щастя, нічого не сталося. Йод залишився недоторканим.

Невдовзі 11-12 липня. Саміт НАТО у Вільнюсі, від якого ми, українці, чекаємо на кардинальні рішення про вступ України. Так, є правила. Україна справді перебуває у стані війни, але ж правила пишуть люди. Живі поки що люди, майбутнє яких зараз безпосередньо залежить від України та її сили та мужності. Мужності нам не позичати, але самостійно здолати величезного за розміром та ресурсами агресора дуже важко.

"Відкрите військове протистояння НАТО та Росії призведе до світової ядерної війни!". Досить уже ховатися за цією тезою. Так, можливо, що й приведе. А чим може закінчитися для Заходу поразка України? Росія зупиниться на кордонах Польщі чи Болгарії? Чи її зупинить океан чи Ла-Манш? Дурні надії вийти "сухим із води" давно вже мали б закінчитися. Ніхто не вціліє і не збереже спокійне життя, доки Росію не буде знищено, як імперію!

Росія розпочала, але на ній це не закінчиться. Китай очікує лише розуміння реакцію агресію. Остаточне рішення так званої об'єднаної Демократичної Спільноти, яка зараз намагається "і рибки поїсти і ноги не замочити". І ось, якщо зараз загарбник не отримає реальної відсічі і не припинить своє мерзенне існування, Захід може відчути не лише "російські чоботи на Єлисейських полях", а й "вогняного тигра" на нових китайських землях. Вже китайські.

Дипломатія, виваженість рішень, спроби максимального зменшення можливих ризиків – усе зрозуміло. Не тоді, коли сам факт існування путінської Росії поставив під загрозу життя світу! Перебільшення? Аж ніяк! Російська агресія проти України – це лише детонатор для ланцюгової реакції руйнування світоустрою. Дуже довго демократія намагалася вирішити всі словами, тоді як тоталітаризм і диктатори з комуністичними партіями вибудовували армії, пророщували агресивне суспільство, сприймаючи слова як слабкість і нездатність до захисту чи відсічі.

Чому так? Причин багато. По-перше: процес утримання влади. Диктатори та тоталітарні лідери прагнуть абсолютної влади та контролю над своїми громадянами. Демократичні системи, з іншого боку, надають механізми поділу влади та обмеження повноважень, що може бути сприйнято як ослаблення контролю та авторитету лідера.

Диктаторські та тоталітарні режими ґрунтуються на принципі одноосібного керівництва і часто пропагують ідеї про силу, дисципліну та беззастережну послух. Принципи демократії, такі як свобода, рівність та участь громадян у прийнятті рішень, можуть розглядатися як слабкість чи неефективність.

По-друге: наявність відкритої опозиції. Демократичні системи надають свободу слова, зборів та асоціацій, що дозволяє опозиції висловлювати свої думки та ідеї. Диктаторські та тоталітарні режими бояться втрати контролю та посилення опозиції, тому вони обмежують свободу вираження думок та пригнічують будь-які форми дисидентства.. Режими "хворіють" на недовіру до мас. Різні диктатори і царі вважають, що народ нездатний приймати усвідомлені рішення і потребує сильного і жорсткого керівництва. Вони вважають, що демократія може призвести до нестабільності, конфліктів та неправильних рішень, заснованих на емоціях та короткострокових інтересах.

Два погляди, два світи. Абсолютно різні та не готові до подальшого співіснування у мирі та злагоді між собою. Світ став дуже тісним для розвитку за двома, діаметрально протилежними напрямками. І зараз вирішується сама можливість подальшого існування демократії як справедливого соціального механізму участі громадян у прийнятті рішень, розвитку суспільства, захисту прав та свобод людей.

То що насправді готова зробити світова демократія заради власного захисту та власного майбутнього? Вболівати з трибуни за Україну, "пишаючись" тим, що надала форму та спорядження для смертельного поєдинку Добра та Зла? Чи вже час власними руками, кров'ю, болем і життям допомогти у знищенні загрози? Адже Демократія – це не лише слова, так?