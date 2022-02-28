РПЦ - квазірелігійний кримінальний синдикат

dir="auto">РПЦ – несумісний із християнством квазірелігійний кримінальний синдикат, що потурає завіти сина Божого, Господа Ісуса Христа.

Звісно, Московському патріарху українські події спочатку подали під соусом рятування від розколу. Під цим соусом предстоятель всі жахи війни проковтнув, не скривившись. «Хто має очі, той побачить; хто має вуха, той почує...». Чи в нього не має очей? Він що – сліпоглухонімий? Ні!

Глава РПЦ навіть зробив заяву: «Закликаю усі сторони конфлікту зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед мирних жителів». Патріарх виступив не як духовний отець, у якого гинуть діти, а як кремлівський чиновник, який намагається всидіти на всіх стільцях. Він не закликав до припинення війни, не піддав анафемі агресора та загарбника. «Хто не заховався – я не винен! Винні ви самі», саме так звучить його розмита заява.

Замість приїзду патріарха до Києва чи Донецька, де він міг би відслужити Літургію та панахиду за всіма загиблими, міг би повністю та беззастережно реабілітувати імідж РПЦ перед лицем усього світового Православ'я – пустопорожня заява, яка демонстративно не закликає до миру.

Сьогодні парафіяни багатьох українських храмів Московського патріархату не почули за недільною службою імені патріарха Кирила. Поминати московського начальника під акомпанемент вибухів та автоматних черг якось не дуже. Це означає, що патріарх Кирило вже не є патріархом для Української Православної Церкви.

Патріарх Кирило більше не має своєї церкви в Києві. Офіційне оформлення цього факту лише питання часу. Володимир Путін зробив те, чого ніякому Варфоломію не снилося — одним ударом знищив Московський патріархат, якому більше немає віри.