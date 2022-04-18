Народжені у вишиванках

16:05 18 квітня Київ, Україна

Доля щедро нагородила нас правом жити в «епоху змін». Геополітичних, економічних, соціальних. Нагла кривава війна, яку розв’язала росія проти України, стала тією «червоною лінією», що відокремила суспільство минулого від суспільства майбутнього.



Так, ми не просили таких змін! Ми звикли жити у спокійному світі, по-своєму привабливому, зі своїми проблемами та негараздами, але – у звичному та затишному для нас.



Спочатку світова пандемія коронавірусної інфекції чітко вказала на крихкість наших уявлень про навколишній світ. Він виявився набагато жорстокішим та непередбачуваним, ніж ми звикли. Багато хто, мабуть, вперше у житті, замислився над тим, «що таке життя і що таке смерть». Та з’ясувалося, що доля підготувала Україні та українцям випробування набагато серйозніше та страшніше, ніж якась, хай навіть смертоносна, хвороба.



24 лютого 2022 року назавжди ввійде в історію, як початок Нової України.



Охоплена полум’ям війни, Україна змогла довести всьому світові, що, окрім борщу та гарних пісень, в Україні є потужна сучасна армія, готова до протистояння будь-якому ворогу.



Героїзм захисників, які змогли дати жорстоку відсіч «другій армії світу», докорінно змінив відношення світової спільноти до України.



Армія України успішно виконує своє пряме завдання, знищуючи окупантів. Так само, як виконує своє пряме завдання в умовах війни народ України. Демонструючи вражаючу незламну волю, кожен українець, на своєму місці, своєю працею та посильною допомогою захисникам, наближає день Перемоги над ворожими російськими силами.



24 лютого 2022 року назавжди ввійде в історію, як початок кінця зловісної «недоімперії», яка наважилася роззявити свою криваву пащу на те, що ніколи в житті не зможе проковтнути. На свободу та незалежність української Нації. На історичну логіку демократичного розвитку суспільства. На саму Правду.

Тому, обов’язково, ворога буде знищено. Можливо, не сьогодні. Але завтра – обов’язково!



Сльози України за загиблими сторицею віділлються окупантам. Їхня коротка та безславна доля вже визначена. І дуже скоро вирішиться. Вирішувати долю путінських злочинців саме нам, українцям. Це – наше Право!



Україна вистоїть у боротьбі! Омита сльозами, вона стане ще більш квітучою та прекрасною. Ми знову варитимемо смачні борщі та співатимемо переможних пісень.



Нам не звикати виборювати право на щасливе життя. Україні – нація переможців. Ми народжуємся у вишиванках, дух яких надає нам наснаги на боротьбу та перемогу.



А росіяни народжуються у лаптях. Така їхня генетична доля.

У «лаптях» живе, у «лаптях» воює і у «лаптях» помре…