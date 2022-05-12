Росстат (девіз і місія): ми рахуєм… єм… єм

11:41 09 серпня Київ, Україна

Путінські ЗМІ, на кшталт ТАСС та РІА, у черговий раз відзначилися гучними заявами про зростання реальних наявних доходів населення у II кварталі цього року на 6,8% щодо II кварталу минулого року. Більш виважені економічні видання типу РБК та Комерсанта вказали, що такий показник є лише результатом провального з економічної точки зору минулого року, коли саме на ІІ квартал припали локдауни.

За об’єктивними підрахунками за період з ІІ кварталу 2019 року сумарно доходи впали на 0,8%. Тобто підстав для гордощів немає ніяких.

Нещодавно Комерсант звернув увагу, що динаміка реальних доходів за II квартал 2021 року не відповідає іншим показникам - реальній зарплаті і споживанню. І що пояснити таку розбіжність можна тільки різким зростанням невідстежуваних доходів громадян. Методика оцінки яких Росстатом не розкривається… Це наводить на думку, що зросли не реальні доходи громадян, а лише тільки відсоток брехні, якою щедро «годує» своїх громадян влада Кремля.

Кремль поставив собі на службу навіть начебто як абсолютно незалежні і самостійні статистичні дані. Маніпуляції статистикою стали можливі, мабуть, після того, як Росстат позбавили самостійності. Більшу частину свого існування відомство підпорядковувалося безпосередньо уряду, але в 2017 році його в черговий раз відправили під Мінекономрозвитку, а на чолі Росстату поставили вихідця з міністерства Павла Малкова. Після цього статистики так поміняли методологію розрахунків, наприклад, наявних доходів росіян, що їхнє падіння в позаминулому році перетворилося на невелике зростання (замість -0,1% стало +0,1%; за останніми оцінками Росстату, в 2018 році наявні доходи зросли на +0,4%). Правда, і це не влаштувало начальство - в цьому році міністр економічного розвитку Максим Решетніков доручив Росстату ще раз змінити методику.

Підвідомчі Малкова вже так навчилися маніпулювати цифрами, що кожну чергову поразку влади Кремля залюбки перетворюють на перемогу. Так невигадливо російська влада вирішує економічні труднощі. На вимогу Кремля, уряду і губернаторів відповідальне за статистику відомство - Росстат - йде на всілякі хитрощі, в одних випадках виправляючи «погані» цифри, в інших - приховуючи їх. А щоб сумні новини про стан справ в країні трохи менше доходили до росіян, влада придумала випускати всі статистичні дані якомога рідше і в якомога більш незручний час.

Але навіть у такій підконтрольній та керованій у ручному режимі звітності Росстату виникають прикрі для Кремля «провали». У квітні 2019 року гучний скандал викликала новина Росстату про те, що у третини російських сімей не вистачає грошей на покупку зимового та літнього взуття кожному члену сім'ї. Прессекретар президента Дмитро Пєсков публічно обурювався, але не бідністю населення, а роботою Росстату: «Чому саме на взуття?

Чому саме третина і звідки ці цифри?» - питав він. У відомстві негайно відповіли: проведене дослідження про умови життя населення - одне з найбільш репрезентативних і глибоких. Новина про брак у росіян грошей на взуття поширилася так широко, що стала навіть аргументом в міжнародній суперечці. У липні 2019 року тоді ще кандидат в прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон використовував її, щоб розкритикувати Володимира Путіна. Він нагадав, що, «за даними Росстату, третина жителів Росії не можуть собі дозволити більше двох пар взуття на рік, 12% населення досі ходять в туалет на вулиці, а реальні доходи не ростуть вже п'ять років». Так він відповів на слова Путіна про те, що ліберальна ідея себе вичерпала.

Перед останнім посланням президента парламенту Росстат змусили відкласти публікацію даних про падіння реальних наявних доходів росіян за перший квартал 2021 року. Новину перенесли на наступний тиждень, хоча досі динаміку цього ключового показника публікували строго за графіком. Але навіть перенесення публікації таких «незручних» для Кремля даних викликало не абиякий негатив з боку влади. Як так! Президент розповідає громадянам про перемоги та досягнення, а реальні доходи падають!

Масові маніпуляції з економічними показниками, статистикою захворювань та смертності, демографічними даними – це вже давно стало візитівкою путінської влади.