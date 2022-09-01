Росія вимирає...



За підрахунками експертів, навіть за умови миру та спокою, для того, щоб освоювати величезні простори, які дісталися росіянам у спадок від предків, потрібно щонайменше 180 мільйонів осіб. А вже зараз прогнозується через десять років лише 130 мільйонів мешканців. І це ще за оптимістичними прогнозами, а динаміка процесу «вимирання росії» з кожним роком лише погіршується.



Путінська влада дуже любить гроші, ненавидить свій власний народ, зневажає власну країну. Ніякого «зростання» на росії не може бути за визначенням. Тільки занепад і ще раз занепад.



Злочинний задум путіна наповнити «людський ресурс» приреченої до вимирання країни за рахунок окупації України провалився. Білоруси теж навряд чи погодяться бути рабами на «безмежних просторах» країни-агресора. Тому ніщо росію не врятує.

Занедбане та гниле суспільство вимирає рекордними темпами і в осяжному майбутньому на московських болотах будуть снувати лише зграї голодних вовків у полюванні на поодиноких московітів, що, можливо, ще залишаться від знищеної путіним «обраної» нації.

За часи свого правління путін створив на росії сприятливе середовище для вимирання або умертвіння населення країни. І дуже дивно було б очікувати іншого результату. У житті – як і у бізнесі – якщо не любити свою справу, не вкладати в неї всякий прибуток, а лише все «просирати» – будь-яка справа загнеться.