Після оприлюднення жахливого злочину бойовика чеченського підрозділу «Ахмат» Віталія Арошанова, який канцелярським ножем відрізає геніталії українському військовополоненому солдату, страшнішою за сам злочин була офіційна реакція кремлівської пропаганди, яка прокоментувала це жахливе відео класичним криком: «це все фейк!», цинічно додавши, що «навіть якщо в кадрі справді боєць російського підрозділу — ЗСУ самі спровокували його на подібну поведінку раніше скоєними злочинами».
У цьому вся росія. «Від кремля до самих до околиць…» Неприкриту звірину сутність путінської росії навіть ні з чим порівняти. Принаймні, серед людей, які вважають себе частиною цивілізації.
Схоже, що сама наша планета Земля не розуміє, як на ній можуть існувати такі потвори, яких не можна віднести ні до людей, ні до звірів, бо вони набагато страшніші від самих огидних та лютих хижаків. Не місце їм серед живих. Тому, незважаючи на всі заяви кремлівських керманичів та рупорів про обраність росіян та щастя, яке ось-ось звалиться на московію та задовольнить всі потреби та забаганки російської псевдонації, росія вимирає.
Стрімкому скороченню населення не допомагає ні «захист російськомовних в інших країнах», ні анексія Криму та частини Донбасу. Генетична аномалія не спроможна давати здорове потомство, тому «збільшення чисельності» з 2014 року на 2,5 мільйона мешканців окупованих територій, вже практично нівельована катастрофічною смертністю та недостатньою народжуваністю.
Швидкість, з якою «тане» кількість росіян, у порівнянні з 2021 роком збільшилася в 1,6 раза, а у порівнянні з 2020 роком – утричі. Згідно з щомісячною доповіддю Росстату «Про соціально-економічне становище країни», за січень-травень 2022 року постійних жителів рф поменшало на 430,3 тисячі осіб, а загальна чисельність населення впала до 145,1 млн, що становить мінімум з моменту анексії Криму. Без урахування тимчасово окупованого півострова чисельність населення рф нині перебуває близько історичних мінімумів, показаних у 2008 році – 142,7 млн осіб.
У середньому по країні на кожного, хто народився, померло 1,7 осіб, а в окремих регіонах ця різниця виявилася 3-кратною і вище. Вимирання «віддалених регіонів», про які так «піклується» у своїх публічних виступах бункерний диктатор, нагадує за темпами вимирання від якоїсь особливо небезпечної інфекції чи вірусу.
За підрахунками експертів, навіть за умови миру та спокою, для того, щоб освоювати величезні простори, які дісталися росіянам у спадок від предків, потрібно щонайменше 180 мільйонів осіб. А вже зараз прогнозується через десять років лише 130 мільйонів мешканців. І це ще за оптимістичними прогнозами, а динаміка процесу «вимирання росії» з кожним роком лише погіршується.
Путінська влада дуже любить гроші, ненавидить свій власний народ, зневажає власну країну. Ніякого «зростання» на росії не може бути за визначенням. Тільки занепад і ще раз занепад.
Злочинний задум путіна наповнити «людський ресурс» приреченої до вимирання країни за рахунок окупації України провалився. Білоруси теж навряд чи погодяться бути рабами на «безмежних просторах» країни-агресора. Тому ніщо росію не врятує.
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