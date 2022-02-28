Росія відноситься у прірву

Путін таки зміг зіштовхнути Росію до прірви і тепер вона стрімко несеться на саме дно. Йому вдалося самотужки зробити те, що не змогли зробити армії Наполеона та Гітлера. Він практично знищив власну країну на догоду своїм психічним захворюванням.

Протягом останніх років путінська Росія стала поперек горла практично усьому демократичному світу. І врешті решт, з початком відкритої військової агресії проти України тому увірвався терпець. Світ зрозумів, що будь-які дипломатичні увіщування божевільного диктатора не мають сенсу. Тому розпочав активні кроки по увіщуванню економічному, що може перетворитися на об’єднані військові заходи.

МЗС Японії заявило, що південні Курили окуповані Росією. Влада держави вважає, що на ці острови поширюється японський суверенітет: «Північні території» (так у Токіо називають південну частину Курил) окуповані [Росією], і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється в цей момент». Прийшов час Росії на власній шкурі зрозуміти болючість втрат власної території. Телеканал CNN провів опитування серед громадян щодо вступу України до НАТО. Більшість (77% опитаних) проголосували ЗА! Єдність вражає!

Парламент Латвії дозволив своїм громадянам взяти участь у бойових діях на стороні Києва, повідомляє Baltnews. Ось і перша ластівка. Європейці ціною власного життя готові боронити Україну, розуміючи, що таким чином захищають і власну домівку! Усі країни ЄС готові закрити повітряний простір для Росії. Доліталися…

Цінні папери "Сбера" на лондонській біржі впали на 75,11%, до $1,011 - дані торгів. На піку курс долара вранці 28 лютого перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі. Економіка Росії тріщить по усіх швах. І це ще без введення додаткових санкцій, проголошених світовою спільнотою.

Медики з Ізраїлю виїхали допомагати ЗСУ та мирним жителям. Ні одна з демократичних країн не залишилася осторонь подій на Україні. Допомога прямує звідусіль. Хто чим може допомагає Україні на нелегкому шляху до перемоги над агресором.

Зростає хвиля громадянського спротиву в самій Росії. Поки що Кремлю вдається засобами поліцейського терору стримувати опозиційні настрої в країні. Та надовго ресурсів примусу не вистачить. Прості росіяни дуже чітко усвідомили для себе відповідь на запитання «Хто винен і Що робити?». Влада Путіна хитка, як ніколи. Ще трохи зусиль і вона кане у небуття.

Російські опозиціонери створили Антивоєнний комітет із метою боротьби з агресивною диктатурою Путіна. До складу комітету увійшли політики Михайло Ходорковський, Гарі Каспаров, Дмитро Гудков, Володимир Кара-Мурза, підприємці Борис Зімін та Євген Чичваркін, економісти Сергій Алексашенко та Сергій Гурієв, журналіст Євген Кисельов, а також письменник Віктор Шендерович.

«Ми несемо моральну відповідальність за те, що не змогли запобігти війні, що допустили віроломний напад російських військ на сусідню країну. Але безпосередні учасники вторгнення — генерали і політичне керівництво Росії, які розробляли план, повинні бути названі військовими злочинцями», — заявили вони.