Росія під загрозою

13:18 18 березня Київ, Україна

Росія не готова до затяжної війни.

На думку кремлівських експертів, все повинно було закінчитися протягом максимум 96 годин, тобто - 4 днів.

Путін скоріше б, мабуть, показово стратив Шойгу, ніж розпочинав програшну військову операцію. Програшну, перш за все, по часу…

Початок 22 дня війни застає Росію практично на тих же позиціях, що і 96 година «блискавичної війни». До перемоги – як «до Києва рачки». Величезні втрати живої сили та техніки, виснажена економіка, підірвані повністю міжнародні відносини, глибока соціальна криза в середині Росії.

Єдине, що залишається Кремлю, як остання спроба виправити ситуацію – введення військового стану в Росії. Та, якщо західні санкції – це був удар по великому прокремлівському бізнесу, то воєнний стан вдарить по малому та середньому бізнесу, «добиваючи» і так вщент зруйновану економіку.

Держава, повністю переведена на «військові рейки» зараз почне регулювати ціни, а витрати бізнесу зростуть. Чим закінчилося втручання держави в економіку країни ми всі знаємо по краху СРСР. У такій ситуації багатьом компаніям буде простіше закритися, ніж працювати собі на збиток.

Фінансовий ринок, незважаючи на відчайдушні спроби Кремля втримати більш менш стабільний курс рубля, обвалиться. Гроші для бізнесу настільки зростуть у вартості завдяки обов’язковому підвищенню кредитної ставки, що легше буде застрелитися, ніж брати в борг у держави.

Росіяни вже відчули на собі результат обвального знецінення рубля. Ще до запровадження воєнного стану у Росії вже ввели 30% комісію для придбання валюти фізособами на біржі.

Найближчим часом може утворитися три валютні курси: офіційний, міжбанківський та курс «для людей», який перевищуватиме міжбанківський у 1,5-3 рази. Якщо сьогодні на біржі долар коштував близько 110-115 рублів, то його реальна вартість для громадян вже становить 180-240 рублів.

І це все тільки початок… Росія та прості росіяни лише починають відчувати на собі втрати від війни та економічних санкцій. В подальшому ситуація лише погіршуватиметься. Росіянам не варто виключати можливість заморозки депозитів та заборони на обмін валюти.

Зрозуміло, що від усіх цих обмежень страждатимуть усі без винятку. Кремль на «всі голоси» заперечує можливість введення військового стану, бо це відразу відкриє очі пересічним громадянам на реалії російського сьогодення. Не вдасться Кремлю одночасно репетувати про «переможну ходу військової операції» та вводити військовий стан. Цього не можуть не розуміти навіть ті, хто хронічно хворіє на «путінізм мізків».

Але й примарні надії в Кремля хоч якось виправити ситуацію залишилися лише на тотальну мобілізацію, яка неможлива без запровадження військового стану. Росія не змогла перемогти Україну «умєнієм», залишилася спроба перемогти «числом».