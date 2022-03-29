Фатальна помилка

20:45 23 березня Київ, Україна

Найближчою метою божевільного диктатора у війні з Україною є спроба примусити Україну до підписання такого мирного договору, за яким би вона поступилася «новій імперії» значною частиною своїх надбань – своїм, отриманим у боротьбі, суверенітетом та частиною своїх суверенних територій, які можна буде практично приєднати до Росії, створивши там маріонеточні напів-провінції – напів-країни.

На думку Кремля, Україна повинна назавжди втратити право обирати собі друзів та союзників та жити виключно за вказівками Москви. Зрозуміло, що при такому «кріпосному» форматі взаємин між Росією та Україною, останній не дозволено буде мати засоби для власного захисту. Навіщо, «великий брат» допоможе і все вирішить, «захистить і обігріє»!

Путін вважає, що право визначати «що дозволено, а що – ні» в Україні повинно належати виключно Кремлю, іншими словами – особисто йому.

Тобто, Путін намагається примусити до підписання такого договору, який би повністю виключав поняття українського державного суверенітету!

Зрозуміло, що абсолютного тотального суверенітету не існує. Його не має жодна людина в незалежності від місця проживання, сили чи статків. Суверенітет завжди чимось чи кимось обмежений. І це стосується не лише людських взаємин.

Суверенітет будь-якої країни може бути обмежений колективною волею міжнародного співтовариства. Національний (державний) суверенітет може обмежуватися міждержавними двосторонніми та багатосторонніми договорами, укладеними добровільно і без примусу.

Але весь сучасний світовий порядок стоїть на тому, що жодна держава не може в односторонньому порядку вимагати поступки на свою користь суверенітету іншої держави. І примушувати іншу державу до цього, застосовуючи проти неї військову силу чи загрожуючи її застосуванням, абсолютно неприпустимо.

Це є основою цивілізованих міжнародних та міждержавних відносин. І саме цей фундамент міжнародних відносин та міжнародної безпеки кремлівський диктатор зараз трощить своїми ракетами та бомбами в Україні!

У Путіна стовідсотково не вистачить сил для окупації всієї території України. Що вже можна говорити про утримання контролю над нею. Ресурсу Кремля не вистачає навіть на підтримання ефемерного контролю над тими 12-15 відсотками української території, які агресору вдалося тимчасово захопити.

Але, навіть цих військових сил, практично наполовину знищених мужніми захисниками України, Путіну вистачить для реалізації власних кривавих планів. На те, щоб продовжувати вбивати тисячі українських громадян і завдавати нестерпних страждань сотням тисяч інших, ні у чому не повинних, мирних громадян.

Саме у цьому полягає злочинна стратегія навіженого. Путін намагається заподіяти українському суспільству та керівництву нестерпних страждань. Таких, яких вони не витримають. І врешті решт капітулюють. Щоб припинити це горе на будь-яких умовах.

Це стратегія нелюді, терориста. І вона ґрунтується на холодному розрахунку. Розрахунку на те що, що кожна людина, тим більше людина постіндустріального постмодерну, має свій, доволі низький, больовий поріг. Що сучасні люди розучилися терпіти біль та страждання. Путін розраховує на те, що саме слабкість сучасної людини дозволить компенсувати ресурсну слабкість країни-агресора.

Можливо, у якійсь іншій країні, це б спрацювало. Можливо, хтось би вже й стояв з піднятими руками на колінах перед загарбником, вимолюючи у того пощади.

Але – це не про Україну! Не про українців, які саме у боротьбі вибороли свій суверенітет та своє майбутнє. І сьогодні люди залишаються нескореними, попри усі страждання. Бо, виявляється, можна бути голодним, без даху, в потріпаному одязі, але пліч-о-пліч зі своїми близькими по духу людьми бути вільним і без зброї іти прямо на ворожі танки, викрикуючи заклики до загарбників «Ідіть додому!», «Україна – не Росія»!