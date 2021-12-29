Результати зустрічі глав МЗС країн G7

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс перед зустріччю міністрів МЗС країн G7 закликала держави-члени «сімки» виступити проти «агресорів», які намагаються «підірвати свободу». «Цими вихідними найвпливовіші демократії світу висловляться проти агресорів, які намагаються підірвати свободу, і спрямують чіткий сигнал, що ми виступаємо єдиним фронтом", - заявила Трасс. «Цей заклик слідує за обіцянками союзників по НАТО протистояти російській агресії на українському кордоні, попереджаючи, що будь-яке вторгнення Росії буде серйозною стратегічною помилкою і призведе до серйозних наслідків», - наголошується у прес-релізі британського уряду, опублікованому в суботу, 11 грудня.

Держави-члени «Великої сімки» (G7) закликають Росію та Україну повернутися за стіл переговорів для врегулювання конфлікту між двома країнами. Незважаючи на напружену ситуацію, необхідно зробити все можливе, щоб поновити діалог, повідомила журналістам новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Зокрема вона вказала на можливість зустрічі у «нормандському форматі» за участю Росії, України, Франції та Німеччини. На думку глави МЗС Німеччини, переговори мають призвести до зниження напруженості на російсько-українському кордоні. При цьому країни «Великої сімки» сходяться на думці, що «у Європі не може бути ніяких змін кордонів», додала Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що G7 є групою «найсильніших з економічної точки зору демократичних держав», які «не проти когось працюють, але виступають за щось». В основі цієї співпраці, за її словами, «загальне розуміння глобальної економіки, що базується на таких цінностях як демократія, верховенство закону та права людини».

Наприкінці року Німеччина змінить Велику Британію на посаді голови «Великої сімки», куди також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія.

За результатами дводенних обговорень Міністри закордонних справ країн G7 та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки зробили спільну заяву щодо Росії та України. В ній говориться наступне:

• Ми закликаємо Росію до деескалації, використання дипломатичних каналів та виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності. Ми знову підтверджуємо, що підтримуємо зусилля Франції та Німеччини у рамках «нормандського формату» щодо досягнення повного виконання Мінських угод з метою врегулювання конфлікту на сході України.

• Будь-яке застосування сили для зміни меж суворо заборонено міжнародним правом. У Росії не повинно бути сумнівів у тому, що подальша військова агресія проти України призведе до масштабних негативних наслідків і призведе до серйозних заходів у відповідь.

• Ми знову заявляємо, що підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє. Ми високо оцінюємо стриману позицію України щодо цього питання.

• Ми маємо намір активізувати нашу співпрацю в рамках загального та всеосяжного реагування.