Рембо з Корнілово

09:55 28 липня Київ, Україна

Мілітаризація Росії та військово-патріотичне виховання, за яке так ратує влада Кремля, дає свої наслідки. Правда, наслідки дуже далекі від бажаного. Замість любові до батьківщини, підліткам прищеплюються лише агресивні настрої та ілюзії вседозволеності, особливо, коли в руках – зброя.

Пройшло лише близько двох місяців з моменту трагедії, коли 11 травня в Казані стався найважчий за своїми наслідками масовий розстріл школярів з моменту нападу в 2018 р. на коледж в Керчі (тоді загинула 21 людина). Тоді 19-річний Ільназ Галявієв, вирішивши, що «він Бог», розстріляв семеро дітей та двох дорослих. Отримали поранення ще двадцять три дитини. Але схоже на те, що російська влада не робить ніяких висновків. А якщо і робить, то якісь не такі, далекі від здорового глузду. Після трагедії одні спікери від влади почали терміново переглядати закони про володіння зброєю, а інші нагадували про небезпеку масових військово-патріотичних ігрищ, які прищеплюють молоді інтерес і навіть любов до зброї. Та ситуація від цих розмов не покращилася.

Трагедією могли закінчитися так звані «навчання» юнармійців Новосибірської області. 5 липня у Болотнінському районі, в наметовому таборі в селі Корнілово, куди на дві доби приїхали на відпочинок приблизно 50 дітей з усього району у супроводі фахівці Болотнінського молодіжного центру, сталася стрілянина. У табір ввірвалися декілька підлітків та почали стріляти з автоматів та кулемета.

«Нападниками» виявилися представники місцевого військово-патріотичного клубу на чолі зі своїм наставником, Сергієм Космовським. Таким чином вони проводили тренування поводження у екстремальних умовах. Без всяких домовленостей та попереджень, вони відкрили вогонь зі зброї, хоча і охолощеної, але яка має вигляд справжньої, бойової. Ось такі «невинні» розваги…

Більшість дітей в момент стрілянини перебували біля річки і займалися очищенням берегової лінії, проте в таборі залишалися як мінімум шість осіб, в тому числі співробітники центру і діти. Важко уявити собі стан дорослих та дітей, які опинилися у центрі цієї «розваги» і по яких вели вогонь з автоматів та кулемета. Дорослі – налякані, у дітей почалася істерика. Як така ситуація, «невинна» на думку керівництва Болотнінського молодіжного центру, позначиться на подальшому розвитку та житті дорослих та дітей – важко сказати.

Як пояснив Космовський, такою «ефектною» появою вони хотіли почати заняття для дітей, на якому розповіли б як розібрати-зібрати автомат і про службу в армії.

«Він не очікував, що така поява справить на людей таке враження. Як він розповів, дорослі, що знаходяться в таборі, на нього накинулися і мало не вчинили самосуд», - йдеться в сюжеті «Вістей».

Цікаво, а на яку реакцію очікував доморощений «Рембо»? На квіти та аплодисменти у відповідь на постріли та димові шашки? Цього разу відверто пронесло. Обійшлося без жертв, тому влада району та області намагається спустити цю історію «на гальмах». Безумовно, будуть перевірки професійної придатності «горе-керівника» та тих, хто дав дозвіл на зброю, хоч і охолощену. Але це ні до чого не призведе і не дасть результату. Вся система військово-патріотичного навчання Росії побудована на агресії та неоімперських настроях влади Кремля.

Хіба цього треба навчати дітей? Манкуючи «скрепами» та уявними «зовнішніми загрозами», дітей вчать бути бездумними солдатами путінської влади. Але влада Росії, схоже, не розуміє, що від підростаючого покоління залежить, якою буде Росія майбутнього. Хоча, ні. Путін все розуміє! Кремль цілеспрямовано направляє Росію на шлях агресії та мілітаризму, практично прирікаючи країну на відчуження від всіх традиційних світових цінностей. На шлях зброї, крові та смерті…