Реальний геноцид

11:44 14 квітня Київ, Україна

Прокремлівська пропаганда відчайдушно намагається знайти виправдання для російської агресії. Один із головних аргументів пропаганди — «на Донбасі вісім років убивали людей і ніхто цього не помічав». Використовується навіть слово «геноцид». «Росія зобов’язана припинити звірства Київського режиму на Донбасі». «Спецоперація по звільненню Донбасу несе мир та спокій територіям, які страждали від націоналістів та бандерівців протягом довгих років».



Із суто географічної точки зору, ані Київська, ані Сумська, Чернігівська, Харківська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області не мають ніякого географічного відношення до Донбасу. Тому прикривати безумну агресію проти України «визволенням Донбасу» було б просто смішно, якби не було так гірко від усвідомлення звірств окупанта на тимчасово окупованих територіях цих областей.



Десятки тисяч смертей мирних цивільних українців, молодих, старих, дітей, які загинули від рук чи куль та снарядів окупанта, чітко вказують на те, дії армії якої країни насправді мають визначатися страшним словом «геноцид».



/>Кремль закидає владі України звинувачення «Де ви були вісім років, коли гинули мирні мешканці Донбасу?». Але уникає відповіді на питання «Чому гинули?», намагаючись подати аудиторії війну на Донбасі, яка почалася у 2014 році, як внутрішній конфлікт України. Між тим, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у листопаді 2016 року чітко постановив, що війна на сході України – це «міжнародний збройний конфлікт між Україною та російською федерацією». Війна…



На жаль, на війні практично неможливо обійтися без жертв серед мирного населення. За оцінкою ООН, кількість жертв нараховує близько 3300 цивільних осіб, які були вбиті з часу російської агресії на сході України, яка почалася в квітні 2014 року. Чия у цьому вина? Росії, яка почала ту війну керованими сепаратистами Гиркіна-Стрелкова, чи Україна, яка захищала свою територію від окупації знахабнілим ворогом?



З 2014 року війна проходила у густонаселеній місцевості з дуже щільною забудовою. Загибель цивільних осіб — це неминучий наслідок того, що сепаратисти зайняли позиції в Донецьку, Луганську, Горлівці, а на першому етапі також у Краматорську та Слов'янську, тобто у найбільш густонаселених районах.



Найяскравіший приклад — донецькі польові командири Гіві та Моторола, які зробили своїм штабом одну із дев'ятиповерхівок у Київському районі Донецька. Тому коли починалася артилерійська дуель, на підконтрольних сепаратистам територіях гинули набагато більше людей.



Ненавмисні жертви серед мирного населення – це страшно. Але це не геноцид. Справжній геноцид українського народу почався згодом, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, коли в тому ж Донецьку було збудовано офіційну систему «підвалів» та концтаборів. Найбільш відомим є концтабір «Ізоляція», куди відправляли жителів Донецька, Макіївки та прилеглих міст, які проходили за статтями «держзрада», «зрада», «шпигунство на користь України».



Ті ж Моторола та Гіві, самі зізнавалися, що катували та вбивали українських солдатів. Ігор Безлер у перші місяці війни у 2014 році розстрілював українських військовополонених просто тому, що йому не подобалося, як вони дивляться. Були накази Ігоря Стрєлкова, які вимагали розстрілу громадян окупованих територій за різні порушення.



Кількість жертв окупаційного режиму значно перевищує кількість загиблих у ході військових дій громадян. То це не справжній «геноцид»?!



Чи може «геноцид» українців Донбасу проявився у тому, що влада України продовжила виплату пенсій мешканцям окупованих територій?



А примусова депортація окупаційною владою сотень тисяч мешканців окупованого Донбасу до росії, у Сибір та на Далекий Схід це «геноцид» чи ні?



Нікчемними виглядають спроби Кремля виправдати нову агресію проти України захистом мирних громадян Донбасу від київського «геноциду»…

Нова агресія росії проти України, яку кремль розпочав 24 лютого 2022 року з ракетних ударів по мирним українським містам, розставив у питанні про «геноцид» усі крапки над «і».



Десятки тисяч вбитих мирних громадян Маріуполя, тисячі закатованих та вбитих на Київщині, у Миколаєві, Чернігові, Херсоні… Важко перерахувати усі ті злочини проти мирного населення України, які вчинив російський окупант протягом лише першого місяця нової війни.



Хоча, чому «нової». Напад на Україну 22 лютого – це лише продовження війни, яку кремль розпочав проти України у 2014 році. Злочинні дії окупантів зірвали усі маски зі звірячого обличчя сучасної путінської влади.



«Руський мир», який насильницьки насаджувався на перших окупованих територіях Донбасу, перетворився на загарбницьку війну, в якій російські мерзотники не цураються звірячих масових вбивств мирного населення, тортур, зґвалтувань, мародерства. Чи хоче зараз хоч хтось на тимчасово окупованих територіях так званих ЛНР та ДНР «приєднання до великої росії»? Чи не повідсихали язики у тих, схиблених на «великій ідеї руського мира», хто сам вірив та запевняв інших у злочинствах української влади проти мирного населення Донбасу?



Історія усе розставила по своїх місцях, кров’ю, біллю, стражданнями та смертю ні у чому не повинних людей. Страшно… Гірко… Але, схоже, ці страждання та смерті були необхідні для того, щоб об’єднати Українську Націю. Немає тепер Сходу, Заходу, Півдня, Півночі.



Є – Україна! Як ніколи – Єдина у своєму прагненні перемоги над ворогом!

І вона, НАША ПЕРЕМОГА, обов’язково настане!



Все буде Україна!