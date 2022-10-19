Реалії могилізації

Незважаючи на масові втечі з країни та "групові усамітнення" в навколишніх лісах військовозобов'язаних чоловіків, могилізація на росії все ж таки змогла поповнити запаси гарматного м'яса другої у світі. Проста росія проковтнула і цю гірку пігулку від кремля. Навіть без особливого опору. Що вдієш… Стадо – воно стадо і є.

Намагатися визначити відсоткове співвідношення між категоріями та смислами, за якими росіяни так чи інакше підкорилися могилізації, дуже складно. Те, що якусь частину «новобранців» було насильно запхнуто в «теплушки» і відправлено до так званих «центрів підготовки», красномовно довів випадок на полігоні Солоти поблизу Білгорода. Один з таджиків, які влаштували стрілянину по «своїх», працював у московії і раптово зник з поля зору знайомих і близьких. П'ять днів від нього не було ні слуху, ні духу, а потім з'ясувалося, що його насильно мобілізували.

За забаганки долі таджик-терорист розстріляв на полігоні «воїнів» з іншої категорії – контрактників. Тих, хто погодився піти на війну заради грошей. Таких в армії окупантів переважна більшість. Абсолютно логічна готовність приречених на смерть голодранців за рахунок армії хоч якось покращити своє життя. Адже "генерали з екранів" обіцяли "золоті гори"! Навіть не десятки – сотні тисяч рублів кривавого заробітку за місяць!

Але не так сталося, як мріялося і думалося… Про те, у що одягнені та взуті «нові бранці кремля» написано вже дуже багато. Про озброєння іржавими автоматами вже ходять легенди. Навіть не дивно, що 70 кремлівських «новачків» «втратили» у лісі на Харківському напрямку без їжі та води та окопи вони собі риють руками через відсутність лопат. Багато хто готовий був терпіти таку ганьбу, сподіваючись на «шалені виплати», які вже ось…

І це ось-ось нарешті настало.

Мобілізовані із Тюменської області почали отримувати перші виплати. Грошові перерахування почали приходити на карти ВТБ, які «новобранці» отримали на полігоні. Про це говорять рідні солдатів та публікують у соціальних мережах скріншоти перерахувань.

Як пише інформаційний портал «Тюмень онлайн», грошові перерахування стали приходити чоловікам, які вже пройшли військову підготовку на полігоні та вирушили до південних регіонів країни. У середньому солдати провели у місцевому збірному пункті близько двох тижнів. Але виплата, за словами їхніх дружин, прийшла лише через 7 днів.

Чоловік Любові Звягіної отримав 759 рублів 13 жовтня. За званням він рядовий, спеціальність водій. Жінка зараз одна справляється із двома дітьми: доньці 4 роки, а синові рік. Любов намагається з'ясувати, як вийшла така маленька сума. «13 жовтня прийшла виплата. Зарплатну картку їм видали на полігоні. Гроші прийшли за 7 днів вересня. Звернулася до військкомату Тюменського району — приїжджала туди особисто. Хочу отримати розрахунковий аркуш, щоб дізнатись, звідки ця сума. Я вважаю, що це ненормальна виплата. Це навіть не з розрахунку мінімального прожиткового мінімуму. Планую розбиратися з цим та дізнатися, за що це нарахували. Чоловік сказав, що спочатку їм мали перерахувати підйомні виплати. Потім про це говорити припинили, пославшись на рішення керівництва, — розповідає Любов Звягіна, дружина мобілізованого».

Солодка казочка про підйомні та регулярні виплати величезних за російськими мірками грошей завершилася так і не розпочавшись. 759 рублів за 7 днів, тобто трохи більше 3000 рублів на місяць. Для тієї ж Тюмені це в 20 разів менше за середню офіційну заробітну плату по регіону цього року.

Такі випадки непоодинокі. Офіційний кремль намагається приховати реальний стан справ із мобілізованими грошовими виплатами. Насамперед – від них самих. Але незрозуміло, як він зможе це зробити. Шила в мішку не приховаєш. Невже приречена кремлем "свіжина", життя якої і так вже "високо оцінили" в 5 кг минтаю, погодиться розлучитися з життям за 3000 рублів на місяць? Хоча, можливо, для росіян це не так уже й мало…

Адже це цілих 10 кг того ж минтаю.