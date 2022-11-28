Роздуми...

Чим завинили перед Богом українці, що Він наслав такі страшні та криваві випробування на нашу рідну землю? Де і коли ми помилилися, що прогнівили Його? Напевно, такі питання ставить перед собою більшість із нас. І часто не знаходять відповіді… Особливо ті, хто втратив у цій кривавій війні, яку влаштувала шалена путінська орда, своїх рідних та близьких, дітей…

У чому наша вина і чи є вона взагалі? Адже це не покарання, це – випробування! Бог, як кажуть, завжди відміряє своїм дітям лише такі біди та нещастя, які вони можуть подолати. Вистояти, перемогти та знову жити щасливим повноцінним життям! Ось і ми, українці, вистоїмо та переможемо. Інакше й не може бути!

А чим завинили росіяни, що Всевишній позбавив їх розуму? Сотні мільйонів, цілу націю! Адже поведінка мешканців псевдоімперії не піддається жодній логіці! Я можу бути таким безглуздим і довірливим? Я вже не кажу про відсутність совісті, людяності, моралі, волі, здорового глузду та інших властивих справжнім людям якостей!

Намагаюся їх зрозуміти і не можу. Саме їхня довірливість і дурість. Припустимо, що на українських телеканалах та інших вітчизняних ЗМІ з'являється інформація, що на московії палять українські прапори, б'ють морду за українську мову та їдять українських дітей. А в мене, наприклад, тітка у Краснодарі, брат у Мурманську та товариш у Пітері. Я дзвоню їм і запитую руба: ви там що, курва, з глузду з'їхали? Що ви робите? Вони в шоці! Запевняють мене, що це все не правда і запрошують до себе в гості, щоб я на власні очі переконався, що мої звинувачення – це суцільна дурість.

І проживаю я в багатоповерхівці, де практично кожен сусід має родичів і близьких, які живуть на росії. Ми з сусідами починаємо обговорювати цю інформаційну нісенітницю, яку вперто повторюють на всіх ресурсах, тим більше що Петро з 2 під'їзду напередодні повернувся з самої москви, де святкував з рідними, там проживаючими, народження четвертої дитини, свого чергового племінника. Він також нічого такого не побачив і не відчув. Ну, хіба що посперечався із продавчинею місцевої «П'ятірочки» через відсутність у продажу справжнього сала з прорізом. І все! Причому, жінка навіть відповідала йому українською, що вибачається, і завтра вже «стовідсотково буде і сало, і паляниця з цибулею»!

У кожного з нас є в рідному місті безліч рідних та знайомих. І в інших українських містах та селах. Ми спілкуємося, спочатку – сміємося з цієї нісенітниці, вважаючи її невдалою підготовкою до святкування «Дня дурня», потім починаємо писати і дзвонити на телебачення. Тому що ми не розуміємо ситуації і нас ображає, що хтось намагається залишити нас у дурнях. А потім, через деякий час, наш Президент оголошує про початок якоїсь «спецоперації», бо виявляється, що, за словами Президента та Гаранта, моя тітка з Краснодара разом із рідним братом із Мурманська вже змастили кулемети та готові до вторгнення на мою рідну землю, бо вже давно затято ненавидять Україну. А я з тіткою вчора ввечері спілкувався з приводу спільного відпочинку влітку.

Невже я повірю в це марення? Невже я, розумна людина, одягну чоботи і візьму рушницю, щоб піти вбивати свого пітерського товариша, якому хрестив його дочку?! Як? Понад 50% росіян мають або українське коріння, або генеалогічно пов'язані з українцями! Навіщо Господь позбавив росіян розуму?!!

Ось це питання відповіді, очевидно, немає. Бо те, на що перетворилася сучасна путінська росія, немає ніякого логічного розуміння…