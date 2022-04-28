19:50 28 квітня Київ, Україна

Цивілізований демократичний світ нарешті зрозумів, що кривава війна, яку віроломно розпочала росія проти України – це, по-перше, війна не локальна, бо Україна захищає не лише власну територію, а стоїть на стражі території всієї Європи.



По-друге – Україна та українці зараз боряться не тільки з росією, це загальноцивілізаційна війна Добра проти Зла. А воювати та побороти справжнє Зло можливо лише спільними зусиллями.



Саме це довела зустріч на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині міжнародної Консультативної групи щодо підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн. Учасники зібралися, щоби обговорити подальшу військову допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.



Міністр оборони США Ллойд Остін, що відкрив зустріч, назвав її «історичною». І це не просто красиві слова. 26 квітня 2022 року, ймовірно, започаткувало нову історичну епоху, практично створивши міжнародну коаліцію на підтримку України.



За важливістю для світового суспільства цю зустріч уже порівнюють з Тегеранської конференцією, на якій були визначені ключові дії з координації зусиль у перемозі над фашистами. Саме Тегеранська конференція окреслила контури післявоєнного світового устрою.



Масштабні збори представників оборонних відомств понад 40 провідних країн світу (у тому числі не з НАТО) на американській авіабазі Рамштайн – це, безперечно, свідчення того факту, що міжнародне суспільство впевнилося у спроможності України перемогти росію.



Світ перестає боятися. «Друга по потужності армія» виявилася міфом, який вщент зруйнували мужні захисники України. Росія вже отримала стартегічну поразку від України. Єдине, чого досяг путін, розпочавши криваву агресію – це об’єднання світової спільноти на підтримку України.



Україна вистояла у першій відчайдушній ворожій навалі. Зараз Україні потрібне важке озброєння, щоб від оборони переходити до наступу. Українські захисники вже готові гнати окупанта під три чорти. І не тільки до кордонів неньки-України.



Усвідомивши власну міць та боєспроможність, українські воїни, серця яких розриває лють до загарбника за усі біди, сльози та смерті мирних українців, готові дійти до кремля. У них вистачить на це і сили і незламного духу.



Наша війна стала війною всього цивілізованого світу. Рамштайн зібрав представників більш ніж 40 країн світу, на долю яких припадає 60 відсотків світового ВВП. Із озброєнням і допомогою від ТАКИХ союзників Україна не залишить північній недоімперії Зла жодних шансів.



«Час не на боці України, — заявив присутнім Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США, — Вихід цієї битви залежить від людей у цій залі — прямо тут і зараз». Фахівці військової справи добре розуміють, як важливо не дати ворогу оговтатися після численних поразок за перші два місяці війни.



Саме зараз, поки путін не «переставив» всю росію на «військові рейки», союзники повинні надати Україні все необхідне для швидкого переможного завершення війни. Важке наступальне озброєння, літаки, ракети, далекобійну артилерію – все те, без чого неможливий сучасний наступ.



Головним досягненням зустрічі на авіабазі Рамштайн став суттєве зростаючий потік західної зброї в Україну. Тепер постачання включає важке наступальне озброєння: гаубиці, бойові безпілотники, танки та боєприпаси. Це безперечна ознака того, що війна, яка в очікуваннях Путіна мала розділити його «західних ворогів», натомість лише більше зблизить їх.



Путін ніколи, навіть у хворобливих кошмарах, не міг припустити, що світ згуртується навколо України так швидко та впевнено!