Рабів у Рай не пускають

17:42 11 квітня Київ, Україна

Геноцид на українській землі, який творять російські мерзотники, цілком закономірний. Це кінцевий результат вікового історичного розвитку росії та «політики» кремля за останні 25-30 років. Він показує всю глибину розкладання влади, армії та суспільства у понівеченій путіним та іншими «царями» росії.



Моральний розпад та професійна деградація, корупція та крадіжки, культ сили та мізерна цінність життя, конформізм та байдужість у російському суспільстві – все це виявилося не лише у самому факті злочинної війни, а й у тих варварських методах, якими вона ведеться.



З 24 лютого 2022 року по цей день зареєстровано 5730 злочинів за ст. 438 КК «Порушення законів та звичаїв війни», які практично підкреслюють, що дії агресора підпадають під визначення «геноцид українського народу».



Але росіяни вперто «не помічають» антицивілізаційних дій власної влади та падіння російської нації у прірву вивернутої масової бездуховності, яка повністю поглинула росію.



Яка б не була потужна кремлівська пропаганда, що десятиріччями «промивала» мізки росіянам, якби суспільство було не готове до такої «промивки», воно інакше б реагувало на злочинні дії влади та абсолютно безпідставну агресію проти України.



Століття рабства, коли не тільки кріпак не розпоряджався своїм життям, а, навіть, поміщики цілком і повністю залежали від волі «государя», практично знищили в росіянах прагнення до свободи та критичне ставлення до своєї рабської долі.



Насильство в росії практично не має ніяких правових і культурних обмежень. Воно стало остаточним кінцевим аргументом у країні, що стрімко скочується до прірви середньовіччя. Рабська покірність та фізичне або символічне насильство нормалізоване владою путіна повсюди: у сім'ї та у школі, в армії та у в'язниці, у відносинах батьків та дітей, чоловіків та жінок, начальників та підлеглих, поліції та громадян.



Російське суспільство тільки звично морщиться та опускає очі додолу, дізнавшись про нові випадки масових катувань та насильства у виправних колоніях росії, СІЗО, та, навіть, на сусідній вулиці. І так само звично про це забуває.



Черговий скандал із публікацією відеозаписів тортур з архіву Володимира Осєчкіна, «знісши» кілька голів другорядних виконавців, швидко затихає — і тортурна система продовжує цвісти під покровом мвс та фсвп росії.



Геноцид проти власного народу, який проводить кремлівська влада протягом десятиліть, став звичним, практично «своїм». Він (геноцид) настільки «вріс» у соціальне оточення громадян росії, що став частиною світогляду переважної більшості російського суспільства.



Тому трагедія Бучі та Маріуполя — це лише екстраполяція «внутрішніх» звичок і загальних практик російської машини насильства на населення іншої країни. Вона не викликає у хронічного хворого внутрішнім геноцидом суспільства ніякого відторгнення та хоча б якогось спротиву.



Країна рабів, яка вже давно живе за принципом «Не до жиру, бути б живу!» не вміє і за звичкою не хоче адекватно реагувати на трагічні події не те що в Україні, а й навіть у своїй власній країні.



Сліпо довірившись своєму психічно хворому керманичу, який пообіцяв росіянам «переселення до Раю», вони забули просту істину:

Рабів до Раю НЕ ПУСКАЮТЬ!