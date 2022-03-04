Робота за ґратами

09:47 04 червень Київ, Україна

Російські чиновники продовжують активно продукувати «постановочні» ідеї щодо можливих напрямків та шляхів розвитку. Хто на що спроможний…



Останнім часом Росія відчуває нестачу робочих рук. А у зв’язку з тим, що до 15 червня влада зобов’язала покинути країну приблизно мільйон трудових мігрантів, криза сягне загальнодержавного масштабу. Виявляється, в Росії робити (за смішні гроші) просто нікому…



Тому нещодавно голова ФСВП (Федеральної служби виконання покарань РФ). Олександр Калашников на повному серйозі оголосив про те, що було б добре використовувати працю засуджених на важливих напрямках розбудови Росії. Наприклад – добудувати БАМ. За словами Калашникова, 188 тисяч засуджених мають право на заміну покарання в колоніях примусовими роботами.



Міністр юстиції Костянтин Чуйченко вважає правильною ідею про заміщення російськими ув'язненими приїжджих заробітчан, про яке говорить Олександр Калашников. За словами Чуйченка, створювати виправні центри, де будуть працювати ув’язнені, можна, наприклад, на великих будівництвах. Ідею Калашникова також підтримали у Слідчому Комітеті та Раді з прав людини при президенті РФ. У червні до будівництва БАМу можуть бути залучені перші 600 ув'язнених.



Як повідомили у Федеральній службі виконання покарань, зараз в 11 регіонах РФ на об'єктах організацій вже створено 715 місць для засуджених до примусових робіт.

Середня зарплата таких засуджених, які відбувають покарання на об'єктах бізнес-організацій, перевищує зарплату засуджених до позбавлення волі, уточнили у ФСВП.

Наприклад, в Новгородській області вона становить 24 тис. рублів, в Приморському краї - 20 тис. рублів. «У низці випадків вона перевищує і середню зарплату по регіону. Так, є приклади отримання засудженими заробітної плати в розмірі 224 тис. рублів (Білгородська область), 102 тис. рублів (Новгородська область), 94 тис. рублів (Приморський край), 80 тис. рублів (Волгоградська область)», - підкреслили в ФСВП.



Така заява різко контрастує з офіційною Інформацією про досягнуті результати, що викладена на офіційному сайті ФСВП. Там йдеться про таке (мовою оригіналу): «По итогам работы за 2020 год доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, составила 57,5% (в 2019 году - 47,8%), среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на работах, связанных с приносящей доход деятельностью, составила 128 058 человек (в 2019 году - 117 210 человек).



Среднемесячная заработная плата осужденных составила 5 616,8 руб.». Крапка!



А ФСВП заявила, що зарплати засуджених до примусових робіт можуть сягати 220 тисяч рублів!



«На папері» середня зарплата в Росії в 2020-2021 роках дорівнює сумі в 36 тис. рублів. Для Москви, Санкт-Петербурга, Далекого Сходу та Крайньої Півночі воно, можливо, так і є. А от «всередині» Росії навіть «на папері» середня заробітна плата ледь перевищує 20 тис. рублів.



Складається враження, що Складається враження, що Кремль розпочинає рекламну кампанію переваг роботи та проживання у «местах, не столь отдаленных»! І, справді, навіщо корячитися за 16 тисяч рублів у Орлі, викладаючи левову частку такої зарплатні на проживання, якщо можна сісти – отримувати безкоштовне житло та харчі – та ще й відкладати по 200 тисяч рублів у місяць. П’ять місяців, дрібниця – і ти мільйонер! А «сів» на довічне – практично мільярдер. Перспектива! Потрібно лише «сісти» – і твоє життя вдалося!



Схоже, що економічний прорив Росії не за горами. Рівень життя простих росіян має можливість збільшитися в декілька разів. Девелопери почнуть будувати житло руками зеків дешево і багато. Вирішиться проблема безробіття, не залишиться безхатченків.

Настане епоха загального багатства та щастя для росіян. Мабуть, саме такими клінічними ілюзіями зараз пестять себе творці цього проєкту. Останнім часом будь-які рішення та дії влади Кремля схожі на хворобливий тривожний сон.