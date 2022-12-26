Путінське "покращення"

«Жити стало краще, жити стало веселіше!». натяк на будь-яке поліпшення жалюгідного існування.

Звичайно, не йдеться про незначний відсоток тих, хто «купається в маслі» за рахунок розкраденого бюджету та різноманітних «труб», що гойдають у їхні кишені мільярдний стан.. Тим усе "в кайф"! А ось для простої Росії «світле майбутнє» як не настало за десятиліття, так ніколи й не настане.

Війна, розпочата владним шаленцем проти України, лише прискорила деградацію всіх сфер життя багатомільйонної країни, що й так ледве зводила кінці з кінцями. Поки елітка, що збожеволіла, перебуває у світі своїх шизофренічних фантазій і тероризує сусідню державу, росіяни продовжують занурюватися в безпробудне болото злиднів.

Навіть за опитуваннями провладних інституцій, більше третини громадян РФ (35%) стали економити на їжі, періодично відмовляючи собі у найнеобхіднішому. Купівельна спроможність простих росіян впала до 17 із 24 базових продовольчих товарів. Витрати громадян на купівлю продуктів, за даними Росстату, скорочуються 7-й місяць поспіль: на 1,7% у квітні, більш ніж на 2% улітку, 3,5% у вересні та 4,3% – у жовтні.

Майже половина (43,2%) росіян мають дохід до 27 тисяч рублів, кожен четвертий (25,9%) - нижче 19 тисяч, а практично кожен сьомий (14,5%) живе на суму до 14 тисяч рублів на місяць. .е. менш ніж на 8 доларів на день. І навіть 8 доларів для багатьох – лише мрія. ЦБ РФ офіційно визнав, що «безробіття оновило історичний мінімум. На тлі наслідків часткової мобілізації у багатьох областях посилюється нестача робочої сили». «Геніальна» влада кремля унеможливила – «могилізували» значну частину кваліфікованих робітників і кинули у гирлі війни, створивши значний брак професіоналів різних галузей економіки та виробництва, залишивши тих, хто не має жодних навичок і не може знайти собі роботи. Або – не хоче. Тому що безпробудне традиційне російське пияцтво не залишає ні часу, ні сил на будь-яку працю, окрім як вкрасти щось і продати на чергову пляшку горілки.

Частка нерозпроданих квартир у новобудовах як індикатор фінансової спроможності населення по всій Росії сягнула 66%. Це рекорд за весь час досліджень (РБК).

Сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії становитиме 1,7 трлн рублів (ЦБ РФ). Це рекорд за останні 16 років. І це все на тлі мільярдних витрат на шалену війну, яка вкрала у росіян будь-які сподівання на покращення.

Армія, яка вторглася в Україну, будувалася 10 років, і на неї з 2011 року було витрачено 770 млрд. доларів. На даний момент ця "непереможна" армія втратила від 30 до 40% своєї техніки. Таким чином окупантам потрібно від 3 до 5 років, щоб компенсувати втрати тільки за цей рік. І це без урахування санкційного режиму. Безодня…

На тлі прірви економічної, поглиблюється соціальна прірва, в яку мчить російська нація. Безумовно, набагато легше стежити за розвитком ЛГБТ-подій на Заході та висміювати поняття «батьки 1 і 2», ніж визнати те, що в самій Росії справи справді набрали ознак тотальної соціальної та моральної катастрофи для цілої нації. Кількість злочинів сексуального характеру щодо дітей у Росії зросла на 44% - з 9 524 2010 до 16 887 2021, повідомляють із посиланням на дані Генпрокуратури у протоколі засідання урядової комісії у справах неповнолітніх.

Зазначається, що 50% таких злочинів вчиняються знайомій дитині особою, кожен п'ятий – членами сім'ї, 11% – батьками або законними представниками, 25% – особами у стані алкогольного сп'яніння та особами, які страждають на психічні захворювання.. Мабуть, російські діти, які зазнають насильства з боку таких «батьків», охоче обміняли б свої страждання на можливість рости в європейській сім'ї, навіть із «батьками 1 і 2».

Але немає! Бо це «свої, скріпні» батьки-ґвалтівники – представники «великої та благословенної» російської псевдонації, про що постійно нагадують «дітям своїм» чорнороті попи рпц – фсб-шної структури, яка, прикриваючись «словом Божим», несе у своїх храмах справжній сатанізм, закликаючи до насильства та злочинів.

Безглузді, безсилі та невиліковні росіяни опинилися перед фактом своєї історичної утилізації. На початку 90-х Росія ще мала вибір. «І все могло б бути зовсім не так. Якщо сам себе не ворог». Не вийшло. Втрачена нація виявилася сама собі ворогом. Своїм дітям, своєму майбутньому. Те, на що перетворилася країна, цей концентраційно-агресивний табір для психічно хворих уже не врятувати. Єдине, що залишається самим росіянам – швидко зруйнувати «білокам'яні» бараки та спробувати побудувати «з нуля» своє життя. Своє майбутнє.

На такому будівництві та про безробіття, можливо, забудуть назавжди.