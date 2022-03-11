Путін - не молочник. Точно.

17:24 11 червень Київ, Україна

1 липня 2020 року Путін запровадив для Росії новий часовий устрій. І «літопис нового часу» він розпочав з «нового» 1937 року. «Обнулившись», тепер вже «Довічний», з новими силами приступив до повного викоренення будь-якої опозиції. Будь-де, будь-кого, будь-якими засобами. Але – «під корінь».

Напередодні затримали в літаку при вильоті в Варшаву колишнього виконавчого директора «Відкритої Росії» Андрія Пивоварова. На думку путінських «опричників», Андрій Пивоваров завдав шкоди конституційному ладу, обороноздатності і безпеці Росії постом в Фейсбуці про підтримку зареєстрованих кандидатів. Схоже на те, що лаври «повітряного пірата №1» не дають спокою Путіну. Тому Пивоварова затримали вже практично на зльоті, давши пройти всі контролі та сісти в літак.

Наступного ранку поліція прийшла з обшуком до квартири опозиційного політика Дмитра Гудкова, а також ще по вісьмох адресах, пов'язаних з сім'єю Гудкова. Самого Дмитра відвезли на допит в ролі свідка у справі про несплату боргу за оренду приміщення в 2015-17 роках, і прямо в процесі допиту його перекваліфікували зі свідка на підозрюваного. Гудкову інкримінують заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі за п. "Б" ч. 2 ст. 165 КК РФ. у 2011-16 рр.

Гудков був депутатом Держдуми VI скликання. Один з чотирьох депутатів, що не проголосували за закон про входження Криму до складу РФ, за що згодом був виключений зі "Справедливої Росії". У 2019 був одним з недопущених незалежних кандидатів в Мосміськдуму. Як сказав Геннадій Гудков, ексдепутат Держдуми Росії, один з лідерів російської опозиції: «Спочатку розібралися з Навальним, потім з Платошкіним і Галяміною, сьогодні – з «Відкритою» і Пивоваровим, зараз - з моїм сином, Дмитром Гудковим, і всією нашою сім'єю...»

Також співробітники правоохоронних органів прийшли до колишнього голови руху «Відкрита Росія» (організація визнана небажаною в Росії) Олександра Соловйова, який був помічником політика, і до глави штабу Гудкова Віталія Венидіктова.

Як заявив відомий політик Володимир Рижков в прямому ефірі радіостанції «Ехо Москви», «Ми бачимо, як країна продовжує падати все нижче зі стану авторитаризму в відкриту диктатуру. Коли будь-який чоловік, на якого вкаже перст силовиків, може бути обшуканий, в його квартиру можуть увірватися, налякати його дітей, після цього його можуть піддати багатогодинному допиту і заарештувати за абсолютно фантастичним надуманим приводом, без будь-яких підстав. У випадку з сім'єю Гудкова - це якась п'ятирічної давності оренда якогось підвалу. Залишився якийсь борг по цій оренді. Тобто абсолютна фантасмагорія, абсолютно питання для арбітражного суду найнижчого рівня, який передбачає штраф, але ніяк не порушення кримінальної справи».

На його думку, кримінальна справа проти Гудкова «свідчить про те, що в країні розростається вал неприкритих, абсолютно відвертих політичних репресій». «Це неприйнятно для Росії в XXI столітті - для держави, де все ще є Конституція і все ще проголошуються принципи верховенства права».

Десятки активістів по всій країні взагалі не виходячи з дому «перекривали дороги». «Порушували санітарно-епідеміологічні норми» знаходженням в масках на відкритому повітрі в той час, коли в Лужники звозили людей на трибуни впритул один до одного. Покарання у вигляді 6 років для Дар'ї Полюдової за два пости у Вконтакте… На жаль, таких прикладів безліч! І з кожним днем їх стає все більше.

Уже стало неважливо, яка стаття КК і що написано в обвинувальному висновку. Все це маячня «від і до», яку навіть вже особливо і не прикривають законністю і розумністю. Схоже на те, що наближається фінал тієї "політичної роботи", яку путінська влада вела багато років - обмеження, заборони, залякування, обшуки, виламування дверей у квартири, штрафи, відбирання бізнесу, ураження у виборчих та інших правах, незаконні арешти, показові судові процеси, викрадення, побиття, отруєння, вбивства...

Без всякого сумніву, найближчим часом Росію чекає посилення тиску на "іноземних агентів", розширення списку "небажаних організацій", штучне гальмування інтернет-ресурсів аж до блокування поки ще не заборонених сайтів на кшталт "Радіо Свободи" або Бі-бі-Сі, нові гучні справи і судові процеси над інакодумцями.

Але це ще не зовсім 1937 рік. Це – напередодні… Справжній терор 1937 року розпочнеться тоді, коли «прийдуть» до звичайних аполітичних обивателів-«виживачів», які реально ніколи «не перебували і не брали участь». І тоді трагедія повториться.