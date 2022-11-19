Вчора був важкий для України день. Черговий, 265-й день війни, що приніс наймасштабніший з початку війни обстріл, нові руйнування, нові жертви. Близько 100 ракет були направлені російськими злочинцями у мирні міста та села України. ППО працювала практично по всій території країни, але навіть вправність Захисників за такої кількості об'єктів не змогла повністю захистити українську землю від влучень.

Кремлівські ЗМІ та соцмережі оркостану рясніли галасливими заявами про "Відплату 2.0". Смакувався блекаут та відсутність водопостачання у містах України. Розкрили ротяку навіть ті, хто замовк (на жаль – не назавжди) після «героїчної втечі з Херсона».

А потім надійшла інформація з польського Пшеводова і світові ЗМІ застигли в очікуванні реакції Польщі та НАТО на трагедію, яка сталася від вибуху ракети на польській фермі.

Потрібно віддати належне ЗМІ Польщі, які одразу ж звинуватили росію у нападі на власну країну. Без коливань. Але і без консультацій з владою Польщі, яка у свою чергу чекала на консультації з країнами-партнерами по НАТО. І пішли телефонні розмови на найвищому і не дуже рівні, засідання, переговори та інші дипломатичні і не дуже дії для напрацювання єдиної позиції Заходу про винуватця трагедії та можливу реакцію на неї.

Кілька годин не було жодної офіційної інформації. Тільки росія заявила практично відразу, що «я – не я і хата не моя», «ми не стріляли у бік Польщі і це все недбалі укробандери, які влучили у свого партнера своїми засобами ППО, бо не вміють ними користуватися». Цілком очікувана і зрозуміла реакція кремля, який до трясіння злякався колективної відповіді НАТО на власні злочини. І кремль мав підстави для паніки, бо вчора чи вже сьогодні зранку Україна та Західний світ мав можливість поставити «жирну крапку» у «російському питанні» назавжди. Були абсолютно об'єктивні підстави завершити путінську злочинну епопею. Або розпочати Третю Світову, яка перейде в ядерний кінець світу.

І демократичний світ разом США, НАТО, ЄС банально злякалися. Їх можна зрозуміти. Дуже важко наважитися відкрито, зі зброєю у власних руках, виступити проти збожеволілих терористів. Набагато спокійніше, сховавшись за стіною, вболівати за сміливців, які кинули виклик злочинцям. Навіть надати їм допомогу у цій смертельній боротьбі. Але самим залишатися на відстані від гарячих подій і не наражатися на безпосередню небезпеку. Адже є шанс, що «пронесе». Або герої зможуть знищити загарбника, або він сам втомиться і задовольнить свої хворобливі посягання лише сміливцями та непокірною країною... Україною…

Начебто звинувачувати Захід немає підстав. Все зрозуміло та навіть логічно. Але… Західна дипломатія разом із такою «жахливою демократією» залишає по собі дуже гіркий присмак. І Ердоган із Байденом вже не викликають таких дружніх почуттів. Особливо після заяв, що НАТО допоможе Польщі захистити небо. А наше небо хтось захистить?

Дуже не вчасно Джонсон залишив посаду прем'єра… Можливо, Заходу не вистачає його запалу та помаранчевої шевелюри для рішучих дій. Але є те, що маємо. Україна й надалі продовжуватиме західною зброєю, але власними руками знищуватиме ворога, зазнаватиме втрат і збитків, а Західні партнери (дуже сподіваємось) надаватимуть цю зброю і висловлюватимуть велике занепокоєння та співчуття українському народу.

Нічого. Ми зможемо! Ми вистоємо! Ми переможемо!

Бо МИ – УКРАЇНЦІ!