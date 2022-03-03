Протасевичгейт

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23-24 квітня перші шпальти світових ЗМІ були віддані інформації про державний тероризм білоруського диктатора, який наказав захопити літак європейської держави для арешту свого «особистого ворога» Протасевича. За допомогою винищувача, борт ATH-VNO Ryanair, який виконував політ з Греції в Литву, був змушений виконати незаплановану посадку у Мінську. В результаті - Протасевич арештований спецслужбами Білорусі.

Якщо в когось і залишалися ще ілюзії щодо Лукашенка, то вони зникли протягом декількох годин. Захоплення літака сталося за прямою вказівкою «останнього європейського диктатора». Слабі та примітивні спроби офіційного Мінську «відбрехатися» викликали у світової спільноти лише відразу. Поставивши під загрозу життя пасажирів літака, в більшості своїй – європейців, Лукашенко поставив себе поза законом та повністю заблокував Білорусь на міжнародній арені. Як у переносному, так і у прямому сенсі. Авіасполучення з країною практично перерване. Білорусь у повітряній блокаді.

Мабуть, настільки виявилася заразною політика «Великого сусіда», якому теж начхати на всі правила та норми міжнародного права. Але «що дозволено Юпітеру, не дозволено Бику». І Білорусь може опинитися в повній ізоляції.

Таке захоплення літака отримає великий політичний і медійний резонанс. Саме тому, що це стосується внутрішнього європейського порядку. Своїм безумним наказом підняти винищувач Лукашенко поставив під загрозу життя європейців, які летіли з однієї європейської столиці в іншу.

Акт повітряного піратства був здійснений щодо великого європейського авіаперевізника «Ryanair», чий флот становить 419 суден (для порівняння, у «Белавіа» - всього 32). Лукашенко зміг додати до свого прізвища крім ознаки Диктатор, ще й ознаку Терорист.

Схоже на те, що Лукашенка не турбують нові можливі санкції та ізоляція. Він впевнений в тому, що Путін допоможе. Можливо… Але Лукашенко не може не розуміти, що цей повітряний терористичний акт, від якого навіть ХАМАС відхрестився, ставить його у вкрай невигідне становище у спілкуванні з таким «братнім» Кремлем. Хоча Кремль, як не дивно, може стати певною мірою справжнім і єдиним «вигодонабувачем» від цієї історії.

У Кремля практично закінчилися «скрепи». А рефрен «Росія – обложена фортеця» зараз отримає додаткове підтвердження. За фактом, між путінською РФ і Європою залишався єдиний «неворожий» коридор через Білорусь. ЄС прийняв рішення про заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти над територією Європи та рекомендував «своїм» літакам утриматися від польотів над Білоруссю.

Тепер Білорусь «замикають» не зсередини, а ззовні, що автоматично створює ту ж обложену територію, але не по східному кордону Білорусі, а по західному. Таким чином повністю замкнеться «санітарна зона» навколо Росії. І Росія справді стане «обложеною фортецею» на «радість» ідеологам Кремля. Це справжній бонус для «довічного», який і так погрожує всім навіяним ворогам «вибити зуби».

Плюс Кремлю – мінус Лукашенку, який звик шантажувати Кремль, вимагаючи чергову допомогу, можливими «європейськими намірами». Тепер у Лукашенка просто немає можливостей для маневру і шантажу Кремля. На Заході він виглядає терористом, а значить - будь-які контакти з ним будуть мати непублічний характер. І тільки. Така ситуація фактично «обнуляє» позиції Лукашенка перед Кремлем в питанні анексії Білорусі. І Путін стовідсотково цим шансом скористається.

Знаючи стиль «кремлівських шахістів», можна бути впевненим у двох речах. Перше – Москва обов’язково допоможе Мінську і стане на бік Лукашенка у цій ситуації. Друге – Кремль виставить такий рахунок за свої послуги, що у Білорусі не залишиться ніяких шансів на самостійність та суверенітет.

Виходячи з таких міркувань, складається певне враження про можливий «центр прийняття рішення» інциденту над Білорусією.