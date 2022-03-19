Прості вимоги

22:23 17 березня Київ, Україна

Планетарна цивілізація ще ніколи не знаходилася так близько від прірви тотального знищення, як зараз. В умовах перетворення РФ на загальносвітову загрозу та враховуючи повну непередбачуваність подальших агресивних дій Кремля, світова спільнота повинна консолідовано виступити з певними вимогами до агресора та докласти усіх можливих зусиль на їхнє виконання.

Росія – країна, яка несе у собі зло.

Маючи в своєму арсеналі ядерну зброю та інші засоби тотального знищення людства та зрозумівши примарність тотального військового спротиву своїм безумним планам, Кремль ніколи не зупиниться на спробі окупації України. В його злочинних планах Україна лише перехідний місточок до реалізації хворобливих марень про світове панування.

Тому лише повна демілітаризація Росії на вимогу світового суспільства поставить крапку на подальших спробах руйнації світового порядку та цивілізації в цілому. Подібні примусові міжнародні акти вже були задіяні до Японії та Німеччини за результатами Другої Світової війни.

Росія повинна повністю відмовитись від ядерної зброї. Поки «червона кнопка» знаходиться в руках кремлівських навіжених, світ не зможе спати спокійно.

Навіть за умови відсторонення Путіна від влади, довіри до його послідовників немає і бути не може. В Росії повинно змінитися не одне покоління, послідовно демонструючи відсутність агресивних намірів, для повернення Росії будь-якої міжнародної довіри.

Росія повинна віддати все вкрадене, усі території інших країн, які опинилися в окупації. Придністров'я (вимога уряду Молдови вже є), Абхазія, Південна Осетія, Східна Пруссія (Калінінградська область), Південні Курили (заява Японії вже є), Крим, Донбас, Білорусь тощо.

Крім того, Росія повинна терміново закінчити усі свої так звані «миротворчі операції» та вивести свої війська (або ПВК) з Сирії, ЦАР та інших країн.

Військовий протекторат Кремля лише загострює внутрішні протиріччя суверенних країн та не дозволяє їм піти шляхом демократичних перетворень.