Прості Герої

От не хотілося псувати святковий настрій ні собі, ні людям. Новий рік, Різдво, незабаром Водохреща. На більшості території України є електроенергія та вдома тепло, до тривог уже майже всі звикли… Не те, що «звикли», а, мабуть, звикли люди до війни, від якої вже майже 11 місяців тремтить українська земля.

Українські соціальні мережі рясніють щодня новинами про слабкість і недоумство ворожої російської нації та її війська. Про те, як занедбані та нещасні «мобіки» страждають від відсутності тилового забезпечення і десятками здаються в полон, знаючи, що в українському полоні їм буде набагато краще, ніж в окопах «другої за силою» армії світу. Ми із задоволенням щодня чекаємо на зведену інформацію Генерального штабу ЗСУ про знищені ворожі танки, літаки та сотні недоумків, яких НАШІ ЗАХИСНИКИ щодня перетворюють на органічне сміття. Все так. Є й перемоги, є й здобутки, є привід гордості за Націю. Але...

За примарним тиловим спокоєм та інформацією про наші досягнення та ворожі втрати, перебувають українці (Слава тобі, Боже, що завдяки нашим Захисникам Україні вдалося не допустити ворога вглиб країни) у тилу, там, куди не долітають снаряди та Гради, і не чути пострілів та вибухів, почали сприймати війну як щось таке відсторонене. На перший план знову виходять побутові проблеми, часто чути розмови про те, що «коли вже зі світлом не буде перебоїв» або «чому так холодно в будинку і невже місцева влада не може нічого зробити для людей». Холодно? Темно?!!

Дорогі мої українці! Йде війна! Справжня, не на моніторі чи телевізорі! І кров, яка тече із НАШИХ ЗАХИСНИКІВ, це не бутафорська кіношна суміш, а справжня українська кров! Така сама як і у ВАС! Гаряча та червона, із присмаком заліза! І не треба забувати, що мерзнуть не лише «прокляті орки»! НАШИМ теж дуже холодно та темно! Якщо вдома немає світла та опалення, врешті-решт можна знайти найближчий «пункт незламності», зігрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю! Там зігрітися практично ніде! І просушити одяг та взуття трапляється не щодня та не у всіх!

Побутові проблеми, спровоковані війною – це, безумовно, важке випробування для мирного населення. Особливо для людей похилого віку та дітей. Сумно і гірко, що у ХХ столітті необхідно жити у темряві з обмеженими «благами цивілізації». Сумно і гірко, що трапляються випадки, коли прикриваючись лихом війни, місцева влада манкує своїми обов'язками щодо забезпечення максимально можливого в ці важкі часи рівня життя своїх громад. Є й таке. На жаль… Будь-яка нація не існує без «паршивої вівці». Гидота є і серед нас, українців. Особливо тепер, коли більшість справжніх і здатних захищають рідну землю на фронті.

І саме ці найкращі сила та гордість Нації зараз мерзнуть в окопах та бліндажах, знищують ворога та самі гинуть за НАС! Віддають своє власне життя та здоров'я за НАШЕ майбутнє! Хіба вони не заслуговують на те, щоб український тил не сприймав війну, як сторінки та пости в соціальних мережах, якісь жахливі, але дуже далекі від «справжніх» проблем з відсутністю електроенергії та затримкою «нового завезення» товарів у магазинах?!!

Прикро. Гірко. Жахливо.

І ще одне… 2 січня тими самими мережами розлетілася звістка про загибель на фронті Михайла "Козака" Гаврилюка. З'ясувалося, що російська пропаганда, яка розганяла цю звістку про загибель ексдепутата Гаврилюка, помилилася. Загинув не Михайло Гаврилюк, а вінничанин Володимир Гаврилюк. Вразив один із коментарів. Ні, не самотній, не від якогось дурного, м'яко кажучи, патріота-кореспондента. Слава Богу, це не наш козак Гаврилюк! Люди! Схаменіться! АБО життя «того» Гаврилюка (дай Боже йому здоров'я!) важливіше, ніж життя «не того» Гаврилюка?!! Теж УКРАЇНЦЯ, теж ГЕРОЯ! НАШОГО ЗАХИСНИКА!

На війні всі рівні. Депутати, водії, музиканти, кухарі, вчителі. Усі ті, хто взяв у руки зброю та пішов захищати свою землю, Україну, нас із вами! Усі вони ГЕРОЇ.

Дуже хочеться перепросити перед рідними «не того» Гаврилюка за дурість деяких наших співвітчизників! У рідних та близьких усіх загиблих Героїв, завдяки яким Україна існує як вільна та вільна Держава! Справжня Україна та справжні українці вдячні Вам за подвиг Ваших дітей, батьків, рідних! І ми, які живуть завдяки їхній мужності та самопожертві, ніколи не забудемо наших Героїв і пам'ять про їхній подвиг завжди буде в наших серцях!