Пропаганда кувалди

23:13 20 листопада Київ, Україна

Пропаганда – це зброя. Особливо за умов війни, розпочатої путінською росією проти України. Як і звичайна зброя, вона може опинитися в руках Захисника, який захищає себе та своїх рідних та близьких від нападу ворога, піднімати бойовий дух, налаштовувати на опір задля збереження цивілізаційних цінностей. А може потрапити до рук злочинця, який використовуватиме цей потужний засіб впливу на свідомість людей у своїх корисливих та злочинних цілях.

Кремлівська пропаганда, як і всі, до чого причетний кремль, налаштована лише на зло. Розганяючи тезу про «укробандерівську (європейську, американську… потрібне підкреслити) заразу» путінська влада не зупиняється ні перед чим. Адже давно відомо, що чим більшу нісенітницю несе «інформатор», чим бруднішою і мерзотнішою стає брехня – тим швидше в неї повірить підготовлена аудиторія.. А Кремль за свій час правління настільки «добре підготував» росіян до брехні, що «прості росіяни» охоче споживають всю марення, народжену похмурим розумом кремлівських глашатаїв.

За оцінками фахівців, 75% росіян підтримують злочинне вторгнення росії в Україну, яке, на їхню думку, спрямоване на захист «скріпної нації» від агресії (!) українців, «під патронатом євроамерики стали на шлях страшних злочинів содомії, канібалізму та сатанізму». Ні відібрати, ні додати!

Під цей дезінформаційний тренд заточуються будь-які новини та створюються страшні казки. Сумно, гірко, огидно і навіть ніяково дивитись, коли доросла людина, воїн у блакитному береті, розповідає про те, як українці, як поросят, розбирають маленьких діточок на запасні частини.. І Росія вірить! У таку хворобливу «довірливість» нормальній людині важко повірити, але – вірить! У своїй більшості! Як вірила у «розп'ятого хлопчика», «бойових комарів» та безліч «сатанинських сект», які поглинули Україну.

Багато «шуму» наробило відео, що облетіло практично всі світові засоби інформації. Під час боїв за Макіївку, росіяни начебто здавалися в полон, але останній орк вихопив зброю і відкрив вогонь по наших воїнах. Наші відповіли вогнем "на поразку", знищивши як "стрілку", так і інших воїнів загарбника. Намагаючись прикрити власні злочини, російська пропаганда схопилася за цю історію, вигукуючи про порушення прав військовополонених.

Слідчий комітет Росії у мить порушив кримінальну справу. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що «росія вимагає від міжнародних організацій засудити злочин України із розстрілом російських військовополонених та провести розслідування». Міноборони РФ підхопив: «Опубліковані нові відеосвідчення масової кривавої розправи українських військовослужбовців над беззбройними російськими військовополоненими підтверджує шкуродерську сутність нинішнього київського режиму на чолі із Зеленським та тих, хто його захищає та підтримує». Російська інтернет-мережа писала повідомленнями «простих росіян» про те, що «українці – кровожерливі нелюди» і єдине, на що вони заслуговують, це страшна смерть!

І нікого ні з чиновників кремля (ну це зрозуміло!) ні з росіян рядових (теж не дивно!) зовсім не турбував той факт, що поведінка знищених російських воїнів, які під виглядом «добровільної здачі в полон» намагалися знищити українців – це зовсім не прикрите віроломство, що теж є воєнним злочином. Тому росіяни ніяк не можуть вважатися військовополоненими та не мають жодного права на гуманне ставлення.

Ось така вибіркова брехлива «правда» кремлівської пропаганди...

А ось із приводу страшного і шокуючого відео страти кувалдою росіянина Нужина – ніхто нічого не порушив. І навіть не подумав звернутися у високі міжнародні інстанції з проханням про розслідування звірячого публічного злочину, чи хоча б про правову та моральну оцінку дій пригожинських катів.

Хоча в обох випадках, як каже «власник тортурової «вагнер» пригожин, «Немає тіла – немає справи»…