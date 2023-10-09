Проклятий день!

Американський кінематограф дуже часто використовує День народження як відправну точку фільмів категорії "Хорор". Гинуть люди, цілі сім'ї, люди похилого віку, діти. А маніяк носиться з ножем/пилкою/сокирою і добиває тих, хто вижив.. Жах! Але кіно закінчилося і глядачі, вийшовши із зали кінотеатру в тремтіння від спогадів про кінематографічні жахіття, прийшли додому, у світ і затишок, і забули всі жахи.

Росія сама написала сценарій, зрежисувала та створила собі страшне кіно у цьому стилі, обравши Путіна на головну роль – своїм "князем пітьми". І саме сьогодні має "День народження". І з цього "кінотеатру" вийти вже ніхто не може. Та й нікуди... "хорор" всюди...

Згідно з опитуванням, проведеним у 2023 році, глядачі більше люблять фільми жахів у таких країнах: США, Японія, Велика Британія, Італія, Іспанія. Кожен вибирає те, чого йому не вистачає у реальному житті. Росія не входить до цього переліку. Не дивно. Чого-чого, а жахів вистачає росіянам у повсякденному житті. Натомість росія у лідерах за перевагою комедій та фантастики. Треба ж бодай у кінотеатрі посміятися та відчути себе героєм фантастичного фільму з яскравим щасливим закінченням. А потім "ласкаво просимо в реальність"!

"Jedem das Seine" – кожному – своє! Ця фраза вже давно перемістилася з девізу над входом до концентраційного табору "Бухенвальд" на всю територію колишнього "переможця", яку "рогатий князь" зміг перетворити на величезний концентраційний табір.. Невідомо, чи Путін писав сценарій цього "кіно", чи він лише найманий виконавець, але хід морального занепаду Росії чітко відповідає критеріям якісного сценарію фільму жахів, усі прийоми якого спрямовані на створення атмосфери страху та напруження.

Все за класикою, як написано.

Створення небезпеки. На початку фільму необхідно створити загрозу, яка переслідуватиме героїв упродовж усієї історії. Це може бути зловісний персонаж, надприродна істота або навіть відчуття тривоги.

І ось уже Захід на перших хвилинах фільму перетворюється з "партнера" та "конкурента" на "вогнище світового Зла", абсолютну протилежність "скріпним принципам такого доброго та справедливого російського суспільства".

Нагнітання напруги. Після створення загрози необхідно поступово нагнітати напругу, щоб глядачі відчували, що щось погане має статися. Це можна зробити за допомогою різних прийомів, таких як несподівані звуки, різкі рухи камери та тривожна музика.

Музики не було чути, але Україна "несподівано" виявилася "провідником і адептом світового Зла", яке вперто лізе у святу Русь зі своїми "диявольськими зазіханнями на честь, совість і свободу російських богатирів". До бою, "витязі"! "Наша справа права/ліва, все одно, яка, але ворог буде покараний"!

Несподівані повороти сюжету. Один із найефективніших способів налякати глядачів – це зробити щось несподіване. Це може бути несподіваний поворот сюжету, несподіваний вигляд персонажа або несподіваний спосіб смерті персонажа.

"І пішли славні витязі у бій!" Не всі, щоправда, дехто так і не зміг зрозуміти, як століттями "братня країна" могла раптово перетворитися на ворога №1... "А як вам біолабораторії, торгівля дитячими органами, масові вбивства "добрих українців" страшними нелюдами з влади? Мало? вам, витязі?

Можливо, у першому варіанті "сценарію" і було передбачено несподіване перетворення, наприклад, Зеленського, на страшну чудовисько-рептилоїду, але потім сценарист схаменувся - не той жанр, це вже "фантастика", "а у нас - хорор!"

До речі, "несподіваний спосіб смерті персонажа" за сценарієм випав Пригожину, який чомусь вирішив у літаку пограти зі своїми "ближніми" у м'яч гранатами! Чим не несподіванка?

Прихована загроза. Іноді страшніша не та загроза, яку ми бачимо, а та, про яку ми тільки здогадуємося. Прихована загроза може бути більшою, ніж явна, тому що вона залишає більше місця для уяви.

За першість у цій категорії борються ті самі "біолабораторії", де прокляті вороги створюють генетичні віруси для знищення росіян, і "загроза підриву українцями власних АЕС" для того, щоб показати "кузькину матір" усім "порядним, чесним і побожним росіянам".

Емоційний зв'язок глядачів із героями. Це – щоб вони переживали за свого обранця. До втрати свідомості та серцевих нападів.

Пропаганда – їхнє фсе. Дуже майстерне "фсе". Хто б що не казав, для переважної більшості простих дурних росіян, путін - справжній "херой". "Без страху та докору", у блискучих уборах, на троні. І їх, простих і рядових, зовсім не турбує, що цей "трон" із їхніх власних кісток! "Вован, пали!" І "вован" радий намагатися, "відпалюючи" дедалі нові страхи, страхи і погрози.

Не враховано в цьому сценарії лише одне: що більше глядачі співпереживатимуть героям, то страшніша буде їхня доля. За законами жанру, який вони самі і обрали як своє реальне життя.

Тому – скоро! Дуже скоро все піде канонами сценарію і доля сьогоднішнього "іменинника" буде реально страшною, глядач очей не зможе відірвати. Тому побажаємо Путіну на його день народження якнайшвидше опинитися у фінальних титрах у "чорній рамці".

Вона йому так буде личить!