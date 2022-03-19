Прогрес? Ні, не чули, не про нас!

17:10 14 березня Київ, Україна

На зміну Pink Floyd та Jim Beam в Росії прийшли балалайка (у всіх сенсах цього слова) та дешева горілка. Перевірені російською електронікою «Гумові вироби №4» прийшли на зміну Durex. А на зміну усім Мерседесам, БМВ та «скаженим» Ягуарам прийшов, як символ деградації та «відкату» до часів СРСР, «безсмертний», як дід у бункері, ВАЗ 2101. Легендарна «Копійка» повертається як справжній «цінник» вартості сучасної економіки Росії.

Припинили поставки в Росію Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Toyota, Volkswagen. Припинили сервіс, постачання запасних частин, обслуговування. Тепер на них багато не наїздиш, до першого ТО – і все! Без якісного обслуговування новітня техніка швидко перетвориться на купу заліза, що застигла на «вічному приколі» біля розкішних домівок можновладців Росії.

Російський автопром у повному розпачі. За даними Росстату, виробництво автомобілів у Росії - це 38 заводів у 24 містах, 200 тисяч робітників. І майже всі вони зупинили виробництво. З 14 великих виробників зараз працюють заводи лише чотирьох: УАЗу, Nissan, Калузького «ПСМА Рус» (випускають Mitsubishi та Stellantis), Китайський Haval.

І це ще не кінець! З 14 березня зупиниться Nissan. Дистриб'ютори в РФ повідомили, що 90% постачальників автозапчастин із ЄС зупинили постачання до РФ. Це величезна галузь економіки, за яку були такі спокійні кремлівські брехуни. Десятки тисяч робочих місць!

Деякі заводи, як, наприклад, Renault, якому належить АвтоВАЗ та ХММР (випускає Hyundai та Kia), оптимістично сподіваються повернутися до роботи найближчим часом. Інші навіть не називають приблизні терміни. КамАЗ планує перейти на вітчизняну «начинку» машин протягом місяця. Та, як кажуть – дурень думкою багатіє.

Цінники на деякі популярні моделі збільшилися у півтора-два рази. Середня вартість уживаних машин перевищила 1 млн руб., а нові в середньому коштують близько 2,7 млн руб.

Вторинний ринок встав. Росія має всі шанси залишитися «без колес». Той, хто вважає, що зможе дістатися до роботи пішки у лаптях і не переймається станом російського автопрому, глибоко помиляється. Автомобіль – це не лише «крісло на колесах» для комфортного переміщення. Це ще й логістика – товарів, харчових продуктів, ліків! Це «швидка допомога», яка може перестати бути «швидкою» за відсутності справного автотранспорту, який зараз виключно європейського виробництва. А транспортувати хворого на УАЗі та ще й по російських дорогах – те ще задоволення. До речі, «латати» дірки на дорогах теж буде нічим. Їх, правда, не звикли латати і за мирних часів.

Автомобілі бувають дуже різними. Тому, коли йде мова про санкції та практично зупинку російського автопрому, слід мати на увазі, що негаразди, на перший погляд, такі віддалені від пересічного споживача, торкнуться усіх сфер життєдіяльності росіян.

І, навіть, древня справна ВАЗ 2101, для більшості може стати недосяжною мрією «на колесах».