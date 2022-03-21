Професійний професіонал

14:06 08 жовтня Київ, Україна

Судячи з біографії та військових дій міністра оборони Росії Сергія Шойгу, важко назвати його військовим; на язика так і проситься слово «пожежник» (нехай пожежники не ображаються, але факти - уперта річ).



Але, можливо, тягар своїх обов'язків Сергій Кужугетович перевів на послужливо підставлені плечі і голови свого найближчого оточення, для чого призначив своїми заступниками (а їх у міністра аж 12) якщо не стратегів, то заслужених полководців, від одного імені яких тремтить будь-який ворог?



Давайте познайомимося з почтом міністра ближче.



Перший заступник міністра Цаліков Руслан Хаджисмелович. За фахом економіст (заслужений економіст РФ, не жарт!), Військової освіти не має, в армії не служив. В Міністерство оборони прийшов з... МНС (ще один пожежник), де плідно працював під керівництвом Сергія Шойгу з 1994 року. Коли в 2012 році Сергій Шойгу був губернатором Московської області, Цаліков був віцегубернатором тієї ж області, а потім в тому ж році став заступником міністра оборони. Явно не стратег.



Заступник міністра оборони, статс-секретар Панков Микола Олександрович. Починав свою кар'єру в органах ФСБ, де дійшов до керівника Апарату Ради безпеки РФ. З 2001 - в Міністерстві оборони, з 2005 року - статс-секретар і заступник міністра, в 2009 році звільнений з військової служби, зі збереженням посади. НЕ стратег і не полководець, а кадровик.



Заступник міністра Картаполов Андрій Валерійович. Професійний військовий. Біографія Картаполова, його просування по службі не привертають особливої уваги, виключаючи період 2010-2018 роки. У цей період Андрій Картаполов послідовно обіймав посади командувача 58 армією (Південний військовий округ, межує з Україною), начальника штабу Західного військового округу (округ межує з Україною), начальника головного оперативного управління Генштабу, командувача військами Західного військового округу. У 2018 призначений заступником міністра. У будь-якому випадку генерал Каргополов з 2013 року брав безпосередню участь в розробці і виконанні агресивних планів РФ, спрямованих проти України. Не є учасником бойових дій, тобто до сонму полководців його віднести важкувато.



Заступник міністра Садовенко Юрій Едуардович. Уродженець України. Починав як професійний військовий (в 1990 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище). Але в 1994 році перейшов до лав МНС (ще один пожежник), де і знаходився до 2012 року, в якому він став керівником адміністрації губернатора Московської області (то-то, одночасно з Сергієм Шойгу). Так він і сидів в губернії, але Сергій Шойгу про Садовенка не забув, і той в 2013 році був призначений заступником міністра - керівником апарату Міністерства. НЕ стратег і явно не полководець.￼



Заступник міністра Булгаков Дмитро Віталійович. Професійний військовий, але військова спеціальність - тиловик. Хороший тиловик, заслужений військовий фахівець, доктор економічних наук, професор, але не стратег і не полководець. Перед призначенням заступником міністра був начальником Тилу Збройних Сил РФ.



Заступник міністра Євкуров Юнус-Бек Баматгіреєвич. Професійний військовий, в 1989 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, а в 2004 році, після академії Генштабу став військовим розвідником (ГРУшники). У 2008 році був призначений головою Республіки Інгушетія, яку очолював до 2019 року, а в 2019 році зайняв посаду заступника міністра. НЕ стратег і не полководець. Швидше, шпигун.



Заступник міністра Іванов Тимур Вадимович. НЕ військовий і до призначення на посаду заступника міністра в 2016 році ніколи ним не був. Керівник промислових підприємств, в тому числі підприємств ПЕК і оборонної промисловості. Заслужений будівельник РФ, почесний працівник паливно-енергетичного комплексу. НЕ стратег і не полководець.



Заступник міністра Криворучко Олексій Юрійович. НЕ військовий і до призначення на посаду заступника міністра в 2018 році ніколи ним не був. Керівник низки промислових підприємств, в тому числі в 2014-2018 році - генеральний директор АТ "Концерн Калашников". Теж не стратег і не полководець.



Заступник міністра Попов Павло Анатолійович. Професійний військовий. У 1990 році, після закінчення військової академії, перейшов до лав МНС, в яких знаходився до 2013 року, коли його призначили заступником міністра. НЕ стратег і не полководець. Ще один пожежник.



Заступник міністра Олександр Васильович Фомін. Професійний військовий. У 1993 році залишив армію з не зазначених в біографії причин. Потім обіймав керівні посади на підприємствах і організаціях, пов'язаних з оборонною промисловістю і військово-технічним співробітництвом. Заступником міністра став в 2017 році. Аж ніяк не стратег і не полководець.



Заступниця міністра Шевцова Тетяна Вікторівна. До армії жодного відношення до призначення її в 2010 році радником міністра оборони не було. З 1991 і до 2010 року працювала в фіскальних органах. Отже, теж не стратег і не полководець.

Що за підсумками можна сказати про керівництво Міністерства оборони, ознайомившись з наведеними вище біографіями? Що серед них немає як стратегів, так і полководців, троє з керівництва Міністерства (а разом з міністром - чотири) - це, по суті, пожежники, ще чотири чиновники (а разом з міністром п'ятеро) в армії ніколи не служили, хоча в цьому може є і певний позитив. Тобто, такий особовий склад Міністерства не викликає паніки, немає серед названих людей тих, від однієї згадки прізвищ яких хапає тремтіння.



Але, якщо ви уважно читали цей допис, то, напевно, помітили, що названо одинадцять прізвищ. А заступників - дванадцять.



Дванадцятий - перший заступник міністра, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ, Герасимов, професійний військовий, в армії з 1973 року, і весь час - тільки в армії, ні пожежником, ні ФСБшником, ні ГРУшником, ні податківцем не служив. Пряма лінія.



Ось на цьому, дванадцятому, який військовою прокуратурою України вважається головним ідеологом рішення військового конфлікту на Донбасі, який особисто прийняв рішення про початок війни в Україні, який знаходився на території України під час подій в Іловайську (Іловайський котел), і зосередимо нашу увагу, проте наступного разу.