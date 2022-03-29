Примарні плани

З того часу, зрозумівши абсолютну безперспективність усіх спроб поставити вільну Україну «на коліна» та хибність самого ствердження про «визвольний» характер війни(!), яку Кремль «сором’язливо» продовжує називати «спецоперацією», кремлівський коротун намагається винайти нові сенси для виправдання злочинної агресії проти України та досягти хоч чогось, окрім постійних поразок, економічних санкцій та загрози внутрішніх бунтів.

Безумна Путінська «ідея» чергової самопроголошеної республіки у єдиному захопленому обласному центрі, місті Херсон, з «тріском» провалилася. Депутати облради зібралися лише для того, щоб оголосити Херсон невід'ємною частиною України, а «звільнені від нацистів» громадяни вийшли на вулиці з українськими прапорами. Не вдалося…

Через де який час уже заступник начальника генштабу РФ Сергій Рудський заявляє на брифінгу, що основною метою є «звільнення» Донбасу в адміністративних межах Донецької та Луганської областей та забезпечення безпеки ЛДНР, а все інше, включаючи спроби штурму Києва, - це так, «диверсії для відволікання уваги». Головна мета агресії скоротилася до програми-мінімум: Донбасу та коридору до Криму. Решта – предмет військово-політичних маневрів.

Нещодавно, 27 березня, глава тимчасової самопроголошеної республіки Леонід Пасічник заявив, що «найближчим часом» на території ЛНР може пройти референдум щодо приєднання до Росії. Такий же референдум більш за все чекає і на ДНР.

На думку джерел у Держдумі, референдум може пройти наступної неділі 3 квітня, а Держдума може ратифікувати результати голосування в самопроголошених республіках вже до 10 квітня.

Чергова путінська «ідея» лише підкреслює військову, політичну та ресурсно-економічну безвихідь, яка, вочевидь, охопила керівництво Росії та змушує Путіна постійно переглядати свої плани та коригувати цілі.

Звичайно, кремлівський диктатор не збирається прощатися зі своєю мрією про Велику Імперію. Але, навіть можливо усвідомивши своїми хворобливими мізками неможливість реалізації у реаліях сьогодення своїх злочинних планів, Путін намагається у будь який спосіб залишити собі окуповані території для того, щоб втягнути Україну у «новий Мінськ» та спробувати врахувати помилки та досягти таких умов, за яких Україна не зможе дати йому достойну відсіч.

Наскільки ж потрібно бути хворим, щоб вірити у такі перспективи?!