Прєвєд, мєдвєд

26 вересня Дмитро ака П'яний йолоп Медведєв знову виродив із себе чергове прозріння та прогноз можливого майбутнього. Знову – світового. Напевно, багато хто бачив або чув про нове вангування, але є сенс привести тут цю сторінку історії хвороби, як нагадування про шкоду пияцтва та "важких" препаратів.

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Схоже, що Росії залишають все менше вибору, окрім прямого конфлікту з НАТО на землі, який перетворився на відкрито фашистський блок типу гітлерівської осі, хоч і більшого розміру.. Ми готові, хоча результату буде досягнуто з набагато більшими витратами для людства, ніж у 1945-му..."

Аналіз історій хвороби дає лікарям інформацію про загальний стан пацієнта, дієвість лікування та прогноз можливого перебігу хвороби у майбутньому. Про одужання пацієнта саме у цьому випадку не йдеться, тому цей пункт ми залишимо за лапками.

Що можна сказати... Токсичне ураження мозку призвело до прогресуючої параноїдної шизофренії з вираженою симптоматикою. При своєчасному та правильному лікуванні більшість пацієнтів із шизофренією можуть вести повноцінне життя. Але, це – у людей. Ця тварина – невиліковна.

З ким збирається "вступати у прямий конфлікт" кремлівський дурник? З НАТО? Маленька (за мірками Росії), "але дуже горда" (з фільму за геніальним сценарієм українця Костюковського), Україна якщо і не зламала поки що хребта російської тварі, але стовідсотково відправила агресора у важкий нокдаун. То що може тоді зробити зі злодієм об'єднане НАТО? Як кажуть на росії: "Дімон, на кого батон кришить?!!!"

Країни НАТО мають значно більший економічний потенціал, ніж Росія. У 2022 році загальний ВВП країн НАТО становив 45,7 трлн доларів, а ВВП Росії - 2,2 трлн доларів. Це означає, що країни НАТО мають більш ніж 20-кратну перевагу у ВВП порівняно з Росією.

Країни НАТО також мають вищий рівень економічного розвитку, ніж Росія. У 2022 році ВВП на душу населення в країнах НАТО становив 43 000 доларів, а в Росії – 11 000 доларів. Це означає, що жителі країн НАТО в середньому в 4 рази мають вищий рівень життя, ніж росіяни.

Країни НАТО мають значно більший військовий потенціал, ніж Росія. У 2022 році загальні витрати на оборону країн НАТО становили 1,3 трильйона доларів, а витрати на оборону Росії - 80 мільярдів доларів.. Це означає, що країни НАТО мають більш ніж 15-кратну перевагу у витратах на оборону порівняно з Росією.

Країни НАТО також мають більші та сучасніші збройні сили, ніж Росія. У 2022 році кількість збройних сил країн НАТО становила 3,5 мільйона осіб, а чисельність збройних сил Росії - 1,4 мільйона осіб.. В арміях країн НАТО на лютий 2022 року було 144 000 одиниць бронетехніки (за фактом), у росіян цей показник (на папері) становив лише 60 000.

Літальні апарати всіх типів у НАТО – 20 723 одиниці (3 527 – винищувачі, 1 048 – штурмовики, вертольоти – 8 485).

Росія на це могла відповісти 4 1 73 машинами, з яких 772 – винищувачі, 739 – штурмовики та 1 543 – вертольоти.

Це просто цифри, які не враховують ні розкрадання бюджету, ні реальний рівень життя росіян, ні якість навчання, екіпірування та озброєння солдатів, порівнюючи Абрамси з Т-60 чи Т-72.

Єдине, що може в абсолюті (можливо) протиставити Росія блоку НАТО, - це кількість мовчазних принижених бовдурів, яких кремль (на його думку). Помилковому?) зможе поставити "під ружжо". Тут таки "так". Такої кількості "гарматного м'яса" немає ніде. Росія - визнаний "чемпіон" дорогами і дурнями.

Ще в Росії є БЧК (велика червона кнопка). Але хворий/хворі (оскільки їх на росії повно) постійно забуває, що така "кнопка" є не тільки в росії. Відмінність у тому, що БЧК росії намальована на килимі, що висить на стіні в палаті для буйних хворих. І що там, за килимом, чи є ця "кнопка" насправді та в якому вона реальному стані – невідомо. А в НАТО – вона реальна та справна.

Раніше була впевненість, що публікація сторінок історій хвороби кремлівського п'яниці - це один із механізмів кремлівської пропаганди для визначення та формування думок простих та бідних на думку росіян.

Але тепер, читаючи реакції " російського натовпу " ці продукти психозу, стає зрозумілим, як і ця " кнопка " вже зламана і " формує " лише гнів, огиду і зневага російського суспільства.