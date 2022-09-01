Злочинне судилище

Злочини і цинізм знахабнілих російських окупантів перебувають поза звичною для ЛЮДИНИ реальністю. Але, на жаль, кремль примусово залучає до своєї хворобливої реальності все, до чого може дотягнути свої криваві пазурі.

Кремлівський тлін роз'їдає розум і знищує душу. Коли славетний український Донбас, який окупанти перетворили на свою химерну вотчину, став постачальником «гарматного м'яса» для війська орків. Ціна «російського світу» для українського населення, що опинилося в окупації на території «ЛНР/ДНР», дорівнює ціні для кремля віддалених куточків «неосяжної», з яких на «кремлівський забій» до пекла злочинної війни вирушають тисячі бранців.

Путін не шкодує м'яса, зрозумівши, що, крім покірних приречених рабів, у нього нічого немає. Ні справжньої армії, ні нових технологічних озброєнь, ні честі, ні свободи. Але скаженому диктатору і цього мало. Наразі кремлівська влада намагається перетворити окуповані території на застінки для показової кари символу мужності та перемоги української Нації – кривавого судилища над бійцями «Азова».

На сцені маріупольської камерної філармонії, у практично знищеному військовими злочинцями росії українському місті, російські окупанти збирають тюремні клітки. Як треба боятися навіть полонених українців, щоб діаметр прутків кліток становив 20 мм?!

«Криваве шоу» путінської влади, заплановане на кінець літа, позиціонується як «міжнародний трибунал над військовими злочинцями». Важко знайти цензурні слова, щоб адекватно визначити суть цього марення!

Бійці «Азова» – військовослужбовці України, які виконували визначені державою та законом обов'язки щодо ЗАХИСТУ ВЛАСНОЇ КРАЇНИ на території України! І вони не можуть бути засуджені іншими державами, тим більше такими, ніким не визнаними псевдодержавами, які, по суті, так звані ЛНР/ДНР.

Хто судді? Хто наважиться на публічне скоєння злочину проти Захисників України? Хто ще, крім покидьків з росії та кишенькових псевдореспублік? Адже анонсовано трибунал «міжнародний»! Талібан, Сирія, хунта М'янми? Чи, може, прокурорські злочинці «картопляного диктатора»?

Не з того боку варять ґрати! Саме ці світові вигнанці та кровожерливі покидьки на чолі з путіним повинні сидіти на лаві підсудних! Саме їм повною мірою за численні гріхи проти людства суспільство має винести свій вирок. Останній та смертельний!

Черговий публічний злочин, який зараз готує кремль, – це перевірка насамперед реакції світової спільноти. Путін чомусь упевнений у своїй недоторканності. Але він дуже ризикує. Терпіння, яке б воно не було, рано чи пізно обірветься і «Спис Нептуна» дістане його в будь-якому бункері, де б він не знаходився.

Злочинець розуміє лише грубу та неприховану силу. Путін – кривавий злочинець світового рівня. Тому його дуже мало хвилює "заклопотаність" ООН та Червоного Хреста. Як і всіх інших міжнародних організацій, які намагаються шляхом умовляння зупинити російського диктатора. Не вийде нічого! Злочинець уже не розуміє людської мови.

Спроба «судилища» над бійцями «Азова» має стати останнім каменем на шальках терезів справжнього міжнародного правосуддя, яке призведе до фізичного знищення як самого хворого російського диктатора, так і його злочинного до мозку кісток режиму.