Мабуть, єдина «цінність», яка залишилася ще значущою для росіян (крім горілки) – це гроші. Воно й не дивно. "Мораль", "Духовність" та інші загальноцивілізаційні справжні цінності припали "не до двору" країні втрачених надій. Залишилися гроші… …для одних росіян, тих, хто вважає себе «елітою» та причетний до кремлівського «олімпу». Для інших – жалюгідні крихти, які «олімпійці» кидають униз, на «дно» росії, як колись годували качок на міських ставках мордора.

Кожен справжній рибалка знає просту істину: рибу в жодному разі не треба перегодувати. Вона не буде клювати на гачок. Влада кремля ті ще рибалки і цю істину засвоїли дуже давно. Тому «підживлення» йде за принципом «щоб не повихали». І «риба» охоче клює на ті жалюгідні крихти, на які «розщедрується» путінська влада.

Зрозумівши, що "могилізація" не викликала жодного "духовного підйому в серцях" простих росіян, а "годувати" свіже "гарматне м'ясо" обіцяними у болісному агітаційному запалі сотнями тисяч "дерев'яних" собі дорожче, кремль вирішив не поскупитися на премії за «бойові досягнення ». І «розцінки» суттєво, у десятки чи навіть сотні разів відрізняються від запропонованих «премій» для мордорських гор воїнів.

«То не те, те інше!» кричить кремль. На росії все «інше»… Украв ковбасу на 50 рублів – сів на 5 років. Убив людину – сів – з в'язниці «могілізувався» – безславно здох – «херою росії»!

Нам, українцям, що до них! Знищували і знищуватимемо, поки вся московська погань не повихає або не піде у свої болота. А ось росіянам, тим простим, ошуканим і знечещеним кремлівською владою, настав час було б трохи замислитися і зрозуміти зрештою, за чий рахунок «править бал» божевільний диктатор.

Тим більше, що гроші вони можуть заробляти і просто здаючись у полон на російських літаках чи танках. У нас, українців, розцінки на це зерно набагато вищі!