Пересторога

22:44 29 березня Київ, Україна

Закінчився перший день перемовин України та росії у Туреччині. Досягнуті певні попередні домовленості, які дають надію на завершення бойових дій. На перший погляд, результати цього дня та пропозиції Української сторони, які були розглянуті та прийняті стороною агресора, цілком логічно вкладаються в тезу, що росія цю війну вже програла, отримавши замість блискавичної перемоги затяжну позиційну війну з величезними втратами.

Росія не готова до продовження війни. Вона практично вичерпала військовий ресурс «переможної армії», який виявився не таким вже й потужним. Путін впав у розпач від викриття фактів багатомільярдного постійного розкрадання військового бюджету та зрозумів, що росія не витримає. Краще зупинитися зараз. Спробувати залишити собі Донбас та Крим на підтвердження тези про «успішність спецоперації» для внутрішньої аудиторії.

А «позаблоковість» України повинна стати «вишенькою на торті» прокремлівської пропаганди, як ознака успішної «демілітаризації та денацифікації».

Цілі досягнуто, Путін переміг усіх ворогів, бла-бла-бла… Україна отримує мир та спокій, Кремль – почуття власної гідності, росіяни – ілюзорну перемогу над ворогами росії. Європа знімає санкції. Всі щасливі…

Недооцінювати ворога – то остання справа. Знаючи підступність Кремля, його заявам про «перші кроки» до стабілізації ситуації, немає віри. Ну не може Путін не розуміти, що реально відступивши зараз від кровожерливої ідеї знищення України, як самостійної «непідкремлівської» держави, він ставить хрест на своєму особистому майбутньому. І не тільки політичному. Взагалі – на майбутньому.

І, стовідсотково, справа не у тому, що у кремлівського діда на старість прорізалася совість. Йому глибоко чхати на життя як «своїх», так і «чужих». Такого «горбатого» навіть могила вже не виправить.

Якими б не були недолугими кремлівські керманичі, вони повинні розуміти, що Кремль не здобув військової перемоги у цій війні, Україна не розгромлена, і пропозиції озвучені українською стороною зовсім далекі від «акту про капітуляцію» з односторонніми вимогами Кремля.

Навпаки, фактично Україна стане частиною НАТО, оскільки країни НАТО будуть гарантами безпеки, при цьому платити за це Україні не доведеться, що, звичайно, вигідно.

При цьому НАТО після цієї війни збільшить кількість солдатів та зброї навколо росії. І станеться це вже зараз, а не колись, згодом... Це вигідно виключно Україні.

Референдум проходитиме лише якщо росія виведе свої війська з території України та припинить військові дії. Виведення російських військ має відбутися за позиції, які були зайняті після 24 лютого 2022 року.

Майбутнє Криму виноситься окремим питанням, тобто належність Криму ставиться офіційно під питання. Тобто Кремль погоджується, що Крим – це спірна територія!

Як результат – росія залишається навіть менше чим «ні з чим». Розтрощена армія, глибоченна економічна криза, міжнародна ізоляція, явна загроза соціального бунту. Воно Кремлю «нада»?!

Ні, не «нада»! А Кремль, поки що, це –Путін. А Путін завжди робить тільки те, що вигідно особисто йому.

Тому ні в якому разі не потрібно розслаблятися. Наступає по-справжньому вирішальний момент. Щура практично загнали у глухий кут. Але ще не вибили йому усі зуби та не видрали пазурі. Щур і раніше був готовий на будь-яку підлість та гидоту, а у його теперішньому стані від нього слід очікувати страшних вчинків.