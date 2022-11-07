Свято приречених

18:44 04 листопада Київ, Україна

Сьогодні росія святкує чергове «скріпно-фентезійне» свято – День народної єдності. Нонсенс… Сучасна путінська росія та «народна єдність» - це абсолютно протилежні речі.

Видавати «бажане» за «дійсне» - звичайна тактика кремля. А що йому ще залишається робити в країні, яка розвалюється під тиском внутрішніх та зовнішніх проблем, спровокованих діями душевнохворого керманича та його нозологічно тотожного оточення.

Про яку «єдність народу» може йтися, якщо переважна більшість представників цього «народу» не вміє користуватися вотерклозетом і вважає абсолютною доцільністю розміщення туалету у дворі для того, щоб «в будинку не смерділо» і намагається закип'ятити воду в електрочайнику, поставивши його на газову плиту? Хоча, можливо, саме ця частина народу росії і об'єднана?! Вони дійсно максимально «об'єднані» у своєму невігластві та примітивізмі, яким охоче користується інша, значно менша частина «народу», споживачі «майбахів» та віл на Лазурному узбережжі.

То це свято першої чи другої частини «народу»? Чи, можливо, це два окремі свята?

За офіційною версією, День народної єдності був заснований владою росії у 2005 році на згадку про події 1612 року, коли народне ополчення під керівництвом Кузьми Мініна та Дмитра Пожарського звільнило москву від польських інтервентів. Історично це свято пов'язане з закінченням Смутного часу у росії в XVII столітті».

Цікаво, що 25 жовтня 1612 року (4 листопада за новим стилем) у москві не відбулося жодних значних подій. Все, як завжди, «від ліхтаря»… Але відзначати святом дату так званого «закінчення Смутних часів» у той час, коли сучасна росія з головою пішла саме в тотальну «смуту» – це все одно, що імпотенту святкувати день «традиційного фізичного кохання»…

Кремлівська пропаганда заявляє, що у 2022 році вперше за останні десять років росіяни «заявили про важливість Дня народної єдності і що, на думку більшості громадян, це свято «об'єднує та гуртує людей». Про те, як маніпулюють навіть реально отриманими даними різні «вціоми», відомо дуже давно. «Важливість» цього «свята» для більшості росіян вичерпується тим, що це вихідний. Тобто – конституційне право середньостатистичного представника народу росії вкотре посадити собі на плече пухнасте алкогольне білченя. На цьому привабливість «народного свята» вичерпується…

Єдине, що по-справжньому поєднує зараз народ росії – це приреченість! І якщо ця приреченість, яку «подарував» росіянам кремль, справді поєднує народ росії, то це справжня «народна біда»! А святкувати власну біду навряд чи є ознакою великого розуму. Хоча, «росія» та «розум» - це теж дві зовсім різні речі…