Право на "право"

Сенсації, яку передбачав Пєсков, анонсуючи виступ путіна на Пітерському форумі, не відбулося.

Традиційне марення диктатора про «Вину Заходу» у всіх світових негараздах вже не викликає навіть поблажливої усмішки у слухачів. Але вся «доповідь» незмінного управлінця говорить про те, що він продовжує носитися зі старою ідеєю про розподіл світу на сфери впливу і має намір і надалі підвищувати ставки у конфронтаційному псевдодіалозі із Заходом.

Єдине, що стримує зараз росію від повного економічного, політичного та соціального фіаско – це величезні прибутки, які вона отримує за продаж власних енергоносіїв. Нафтогазові доходи бюджету за січень-квітень 2022 р. майже вдвічі перевищують показник аналогічного періоду попереднього року.

Саме за рахунок «нафтогазодоларів» Кремль має можливість збільшувати бюджетні витрати. Завдяки цій «паличці-виручалочці» путін має можливість «кидати кістки» російському суспільству для зменшення внутрішньої соціальної напруги. Ось і цього разу путін багато говорив про програму підтримки народжуваності, іпотеку (окремо наголошуючи на завершенні програми у 2022 році – тобто підштовхуючи громадян до участі, щоб утримати будівельну галузь), торкнувся освіти. І багато, дуже багато – про розвиток малих населених пунктів. Що цілком логічно, оскільки велика кількість представників депресивних регіонів, які складають «левову частку» військових злочинців, що воюють в Україні, можуть поставити путіну питання «чому там краще?» і зробити певні висновки, які не хоче отримати кремль.

Якби в Росії не було нафти та газу, недоімперія вже давно б «віддала Богові душу» (за умови, що Він би її, таку чорну, прийняв).

Тягар величезних витрат для продовження злочинної війни в Україні на тлі Західних санкцій знекровлюють та руйнують росію. Весь потік імперського інформаційного бруду, що стверджує про самодостатність Росії, розбивається про реалію життя.

Голова комітету Ради Федерації Росії з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що програму імпортозаміщення в країні було провалено. Провал імпортозаміщення спостерігається в асортименті товарів народного споживання, а також інших сферах.

Про яке взагалі «імпортозаміщення» може йтися, якщо такі галузі як сільське господарство, машинобудування та сфера інформаційних технологій залежать від імпортної сировини та комплектуючих на 90%?!

Навіть з огляду на те, що росія і може постачати себе продовольчими товарами, вона залежить від імпорту насіннєвого фонду (в середньому на 40-55% за різними культурами, на 98-99% за цукровими буряками, на 50-70% за соняшником, кукурудзою, ячменю та ріпаку, повна залежність по овочевим культурам).

У легкій промисловості частка імпорту становить 70-90%. Усі – від тканини до ґудзиків та замків – імпортне. Частка імпортних ліків у Росії 2021 року становила 67 %. При цьому слід враховувати, що для виробництва про «російських» препаратів використовуються переважно імпортні субстанції, технології та обладнання.

Росія зіткнулася з нестачею елементної бази, яку неможливо компенсувати через «паралельний імпорт». Оскільки КНР поки не сприяє вирішенню проблеми, криза російської електроніки ще більше зростатиме, як мінімум, у найближчі півроку.

Економіка Росії вже «тріснула» по всіх швах. Неминуча хвиля невдоволення суспільства різким зниженням рівня життя поки що угамовує дохід від спекулятивного експорту енергетичної сировини. Тому слід очікувати у найближчому майбутньому нового витка підвищення ставок та блефу кремля у протистоянні із Заходом, а насамперед – Європейським Союзом.

Період високих цін з відповідними додатковими доходами для бюджету Росії, обумовлений спекуляціями з постачанням нафти і газу, москва намагатиметься використовувати для тиску на країни Заходу з метою змусити «здатися» і піти на пом'якшення або, принаймні, не посилювати режим санкцій.

Розуміючи, що до кінця року ЄС має намір відмовитися від 90% російських постачань нафти, кремль може піти на прямий шантаж з обмеженням постачання нафти найближчими місяцями.

Зараз дуже важливо чи піддасться ЄС блефу та загрозам кремля, чи навпаки – використовує всі резерви європейських країн щодо енергозабезпечення та потенціал бережливого використання енергоресурсів.. Саме це визначатиме загальний стан та можливі втрати економіки РФ.

Путін наголошує на готовності росії «йти до кінця» і робити «все, що захоче» по «праву сильного». Але чи буде таке «право» властиве напівзруйнованій росії – залежить зараз від наших європейських партнерів та їхньої готовності позбавитися «нафтогазової голки».

Зі свого боку, Україна зробить усе можливе, щоб довести, що «право сильного» не може належати злочинній владі російського диктатора.

Тому що це законне право демократії та свободи!