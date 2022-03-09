Правда завжди переможе

16:57 03 березень Київ, Україна

Російська влада із останніх сил своєї агітаційної машини відбивається від Правди. Тотальною брехнею… Але цього виявляється замало. Брехня не справляється і Правда все ж таки просочується в інформаційний простір Росії. Тому Кремль, зрозумівши, що програє інформаційну війну, вирішив посилити власний інформаційний терор репресивними методами.

Репресії за «фейки», а саме так на кремлівській мові тепер зветься Правда, про дії російських збройних сил схвалено профільним комітетом Держдуми РФ:

- за свідомо неправдиві повідомлення - штраф від 700 тис. до 1,5 млн рублів, або до 3 років колонії;

- за свідомо неправдиві повідомлення, створені посадовими особами, організованою групою, зі штучним створенням доказів або за мотивами ненависті або ворожнечі - штраф від 3 до 5 млн рублів, або від 5 до 10 років колонії;

— за свідомо неправдиві повідомлення, що спричинили тяжкі наслідки — від 10 до 15 років колонії;

- за заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії, підтримки миру та безпеки (якщо раніше протягом року порушник притягувався за це до адміністративної відповідальності) - штраф від 100 тис. до 300 тис. рублів або до 3 років колонії.