Правда очі коле, або чому нервує МЗС РФ

15:48 26 квітень Київ, Україна

Правда завжди коле очі. А путінському Кремлю так прямо виїдає...



Брехня для людини - це спроба приховати такі свої вчинки, що йдуть врозріз з загальнолюдськими нормами. Приховати те, що соромно показати людям. Той, хто бреше, завжди дуже боїться правди. І це аксіома. Коли бреше людина - це погано. Коли бреше влада великої країни - це страшно!



Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не боїться опозиційного політика Олексія Навального. Брехня! Боїться настільки, що навіть не може вимовити публічно його ім'я та прізвище!



Офіційна точка зору на ситуацію з COVID-19, багато разів повторена Володимиром Путіним і розтиражована його кишеньковими агітаторами, залишається повною неадекватного самовдоволення. Повна брехня! Насправді Росія була і залишається однією з найбільш постраждалих в світі країн, поступаючись за масштабами втрат від епідемії тільки кільком латиноамериканським державам.



Росія - самодостатня країна і їй ніхто не потрібен. Брехня! Посварившись з усім світом, отримавши санкції і залишившись практично наодинці зі своїми проблемами, Росія впевнено демонструє спад економічних показників і рівня життя власних громадян.



Брехливий Кремль дуже боїться правди і людей, які цю правду кажуть. Боїться і бреше. А справжня правда в тому, що влада Кремля взагалі тримається на тотальній брехливій пропаганді, залякуванні і жорстких розправах з неугодними. Тими, хто ставить під сумнів брехню Кремля.



Холдинг ВДТРК чистить кадри від неблагонадійних. Для Кремля звичайна справа «затикати рот» ЗМІ, тим більше журналістам прокремлівських ЗМІ. А що робити чесним і порядним? І таких багато навіть в провладних структурах. Відразу кілька співробітників новинних телеканалів були звільнені за вираження опозиційних поглядів, в тому числі і у власних соцмережах - за репости чужих повідомлень і коментарі до постів. Розмова з кожним працівником, який потрапив в "чорний список", починалася однаково: "Думаю, що Ви знаєте, чому ми Вас запросили". І люди, звичайно, знають причину і свідомо йдуть на такі кроки.



На жаль, практику «затикання рота» Кремль застосовує не тільки в своїй країні, а й намагається поширити на інші. Будь-який голос, що критикує дії Кремля і викриває його брудні справи, автоматично стає «голосом ворога Кремля».



Нещодавно, вже офіційно, до ворогів Кремля зарахували членів української громадської організації «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод». На брифінгу офіційної представниці МЗС Росії М.В.Захарової, в Москві 22 квітня 2021 вона сказала наступне: «Увечері 20 квітня цього року українські екстремісти влаштували біля стін посольства Росії в Києві чергову русофобську вилазку. Цього разу відзначилися активісти організації «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод». Її представники заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розгорнули плакати з образами і з допомогою лазерної установки проєктували на фасад будівлі написи з використанням нецензурної лексики. Демократія і свобода в прочитанні київського режиму».



Схоже, що «демократія і свобода в прочитанні київського режиму» істотно відрізняється від демократії і свобод режиму путінського. І це безперечно так. Оскільки в путінського режиму від справжньої демократії зводить щелепи. А «свобода» - поняття, яке зовсім не є несумісним з Кремлем.



Абсолютно незрозуміло, де Захарова побачила нецензурну лексику! Хоча, для цієї пані, схильної, на думку росіян, до зловживання алкоголем, нецензурна лексика повинна була б бути нормою життя.



На акції активісти тримали плакати із зображенням Путіна в ролі Гітлера і Кім Чен Ина, а також з написами "Северокореезация России", "Доктор зло існує", "Диктатор-шизофренік з комплексом Наполеона", "Послання Путіна - це локшина і потік дезінформації". А на стіну посольства учасники акції за допомогою лазерної установки спроєктували карикатурний профіль Путіна і напис "Росія перетворилася на терористичну організацію".

Відеозвіт проведення акції можна переглянути тут



Тобто на акції не було ніякої нецензурщини. А була лише ПРАВДА... Саме та ПРАВДА, яку так боїться Кремль!