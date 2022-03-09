Правда очі ріже

14:17 04 березень Київ, Україна

Колишній очільник МЗС РФ Андрій Козирєв, який очолював Міністерство закордонних справ РФ з 1990 по 1996 рік, дав інтерв’ю каналу CNN . У розмові з журналісткою Крістіаною Аманпур, він назвав агресію Росії проти України «варварським вчинком». «Чи я міг уявити це, коли був міністром закордонних справ, це було цілком виключено».

«Вони (влада Кремля) зірвалися з ланцюга та почуваються безкарними як удома, так і за кордоном. І це посилило апетит. На жаль, не для облаштування Росії. Зараз вони цією братовбивчою війною руйнують майбутнє всіх братніх народів», - сказав він.

На думку Козирєва, санкції Заходу проти Росії «мають почати застосовуватися до осіб, які приймають рішення, або до виконавців цих осіб, які приймають рішення в уряді. Але попередив, що санкції, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, «подібні до того, щоб майже нічого не робити — бо, я думаю, на їхні імена нічого не записано… Ви не можете знайти їхні активи. Це все [з] іншими людьми».

Козирєв давно відомий своїми антипутінськими настроями. З 2012 року він проживає у Маямі (США) та періодично критикує путінську владу, передрікаючи наближення її безславного кінця. 20 липня 2015 року в американській газеті «Нью-Йорк Таймс» було опубліковано статтю Козирєва «Росія на шляху до зміни режиму». Автор висловив упевненість у неминучому краху «авторитарної, антизахідної та корумпованої» політичної системи Путіна.

Автор вже тоді рекомендував західним лідерам протистояти Путіну, не чекати зміни режиму в Росії, а «діяти вже зараз». У жовтні 2019 року Козирєв опублікував там же статтю із закликами до імпічменту Дональда Трампа, викриттями реальної суті нинішньої Росії та СРСР, а також закликами до Америки знову стати «маяком моральної істини».