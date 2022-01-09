Привітання Путіна з Новим Роком – скорботна мова на темному тлі

12:16 09 січень Київ, Україна

Для переважної більшості росіян, Новий рік розпочинається не з боєм курантів, а з виступу президента Путіна, яким завершується рік минулий. І, ось, на екранах телевізорів з’являється ВІН. Весь у чорному, зливаючись із чорним небом. Внизу простяглася пустельно мертва Москва, підсвічена пекельним полум'ям. Кров холоне у жилах набагато сильніше від шампанського у святкових келихах… Дочекалися…

Володимир Путін виступив із своїм найтривалішим новорічним зверненням. Воно тривало 6 хвилин 22 секунди і за обсягом становило близько 700 слів. 700 слів без адресата, ні про що…

За ці практично 7 хвилин Чорна Постать ні разу не посміхнулася. Якщо вимкнути гучність на телевізорі, то виникає враження, що Путін проголошує скорботну промову на похованні надій нації на краще, якого не очікується. Режисера цієї «святкової» промови слід нагородити за створення ідеального образу Доктора Зло. Якби не бронежилет, який розпирав пальто керманича, відволікаючи увагу від промови, образ був би довершений. Лише напружені ґудзики трохи зіпсували загальну картину.

Розпочавши свою щорічну промову філософським постулатом з асортименту такого собі «Капітана Очевидність» про те, що час переносить людей із минулого в майбутнє, Путін повідомив співвітчизників про «добрі зміни», які розпочалися в російському суспільстві та тісно пов'язані з проблемами року, що минає. Саме з проблемами, труднощами та випробуваннями, а не з позитивними процесами, запущеними минулого року. Бо таких не було. Та чи можуть такі зміни бути «добрими»?

Потім Путін висловив «слова підтримки» тим, хто втратив родичів через пандемію ковіду. Причому, якісь конкретні слова так і не були сказані. Тільки «слова підтримки». Тому що це за слова – родичі загиблих мають вгадати самі. І самі цим словам вони повинні зрадіти, відчувши підтримку.

Як і попередні 20 років поспіль, не забув Керманич і про «труднощі», які «вдалося подолати». 20 років Росія постійно долає труднощі, а вони під Новий рік знову вперто з’являються. І так до нескінченності.

Практично вся промова Путіна була пронизана знеособленням російського суспільства. Повна відсутність акценту на особистості та індивідуалізму як способу побудови самодостатнього суспільства. Росія перетворилася на такий собі сірий мурашник, коли кожен є нікчемністю, але разом, на думку Путіна, утворюється якась сила. Нічого нового так і не було запропоновано. Промова сприймалася як відлуння архаїки з СРСР. Типові заклики на кшталт «Росія стане сильною» та «вирішимо загальнонаціональні завдання». Звернення до Особистості як такої у промові так і не з'явилося.

Індивідуальність у вітанні з’явилася лише стосовно силовиків, які «виконують військовий обов'язок». Але персоніфікація привітання характерна лише для сфери діяльності, яка лише підкреслює мілітаризм сучасної Росії. У всіх цих «виконавцях військового обов'язку» немає душі, немає жодної особистої якості, риси, яка відрізняла б співробітника №1 від співробітника №2. «Бойовий піст» , «правопорядок» - постійно повторюються одні й самі слова та фрази, звернені до силової вертикалі.

Сучасна інформаційна ера - це епоха особистостей та індивідуалістів, образів та стилів, але не епоха колективної праці в ім'я «великої (за мірками Кремля) мети». Та, як і раніше, у виступі Путіна немає громадян. Є лише примарні тіні якихось «сімей». Є знеособлені «люди», які йдуть до знеособленої мети, не знаючи для чого і для кого. Є заклик до солідарності, але нема тих, кого можна було б об'єднувати. Та й нікому.

Ніхто так і не зрозумів, про що ж була ця промова, це вітання (якщо його можна так називати). Багато слів, багато часу, та все навколо смислової «порожнечі» або роздумів про колишню велич та людей, як інструмент – а не цінність. Побажання успіхів в роботі, навчанні та творчості, а потім побажання виростити вільних громадян виглядало у виконанні Путіна як відверте знущання. Чергові «байки зі склепу».

Доречи, за останні місяці Інститут філософії Російської академії наук (РАН) замовив кілька досліджень, які вивчають пекло. 742 тисячі рублів було витрачено на дослідження «Чи є злом існування пекла». Схоже, що влада Кремля готується до переїзду. Принаймні керманич виглядав на екранах телевізорів, як той, хто вже давно там мешкає.

Новий рік вже крокує Росією — знову садить незадоволених, позбавляє громадянства, ховає солярку та бензин, рубає електрику, псує тепломережі, розганяє інфляцію до космічних швидкостей. А попереду цієї краси - Путін у бронежилеті. Без коня.