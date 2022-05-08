Поспішиш - людей насмішиш

12:25 04 серпня Київ, Україна

27 липня у Києві пройшла Хресна хода на честь 1033-річчя Хрещення Русі-України, яку провели священники Української православної Церкви Московського Патріархату. Чому на день раніше? Тому що навіть таким чином представники УПЦ МП намагаються протиставити себе єдиній справжній церкві України – Православній Церкві України (ПЦУ).

Після того, як у 2014 році Росія показала своє справжнє обличчя, дуже далеке від «братнього», УПЦ МП на довгі роки залишилася єдиним легальним осередком «руського мира» на Україні. Після надання томосу від Константинополя для Православної Церкви України, отримала можливість стати частиною єдиної церкви України. Але промосковські священники у більшості своїй обрали інший шлях. Тому і досі УПЦ МП є провідником інтересів РПЦ та Кремля на теренах України.

Сьогодні, 28 липня, в Україні офіційно відзначають 1033-ю річницю Хрещення Русі-України. Ця подія фактично стала моментом духовного народження нашої держави України. Хоча історичну важливість Хрещення Русі-України 988 року та остаточного заснування Київської Митрополії неможливо переоцінити, але сама наша Українська Православна Церква, її коріння й витоки направду сягають набагато глибше, аж до часів проповіді на українських землях святого апостола Андрія Первозванного.

Володимир Великий, ставши практично хрещеним батьком Русі-України, був насправді далеко не першим, хто приніс християнство на землі сучасної України. За історичними дослідженнями, ще у 955 році, за 33 роки до Хрещення Володимиром, його бабуся, рівноапостольна княгиня Ольга прийняла християнську віру. За її велінням по всій тоді ще язичницькій Київській державі зводилися храми, а сама вона, як ревна християнка, поширювала Боже слово серед народу.

Але навіть не княгиня Ольга була першою вірянкою серед правителів Києва. Ще майже століттям раніше християнську віру прийняв святий благовірний князь Оскольд, і за неї постраждав, ставши одним з перших київських мучеників. У тому ж таки ІХ столітті на Закарпатті проповідували святі рівноапостольні просвітителі Кирило і Мефодій, і під час подорожі до Херсонеса ще у 861 році святий Кирило на власні очі бачив Псалтир і Євангеліє, написані «руськими письменами».

Тому історія християнства на Україні набагато глибша і бере свій початок задовго до пам’ятного 988 року Хрещення Русі-України Володимиром Великим. Але віра не вимірюється роками. Єдиним мірилом віри може служити єдність вірян у своїй вірі. Україні «пощастило» мати у сусідах країну, влада якої всіма силами намагається порушити єдність української нації. В тому числі – єдність віри. Кремль у будь-який спосіб намагається перешкоджати створенню нової Української автокефальної церкви. У 2018 році Московський Патріархат УПЦ мав легальний шанс порвати з Москвою і почати будувати окрему українську церкву. І дуже багато її вірян чекали, що саме так вона і вчинить. Але, за винятком двох єпископів, МП вибрав не свою українську паству, а своїх московських покровителів, відмежувався від об'єднавчих процесів і розірвав спілкування з Вселенським патріархом.

Масова Хресна Хода на честь святкування 1033-річчя Хрещення Русі-України, яку, незважаючи на небезпеку поширення захворювання на COVID-19, провели священники Московського Патріархату, чітко вказала на те, що Московський Патріархат не переймається здоров’ям своїх вірян.

Незважаючи на епідемічну небезпеку, за даними правоохоронців, у Ході взяли участь близько 60 000 учасників з різних кінців України. Цього року навіть Російська православна церква відмовилася від Хресної Ходи в Москві. Від масового заходу на честь 1033-річчя Хрещення Русі-України в Києві відмовилася і Православна Церква України. Тому такий масовий захід (а в самій ПЦУ кажуть про більш ніж 350 000 вірян – учасників Ходи, викликає, щонайменше, непорозуміння та подив. За даними Укрінформу, людей з різних регіонів України звозили до Києва на автобусах, а оплачували це в одних єпархіях - нібито нардеп Вадим Новинський і ОПЗЖ, в інших - офіційно митрополія УПЦ МП.

Якось не дуже втішно звучать слова однієї з учасниць Хресної Ходи з Миколаївської області, яка на запитання журналістки про дотримання карантинних обмежень при такій великій кількості людей, відповіла, що «якщо душа буде здорова, буде здоровим і тіло». Дай то Боже! Але краще було б, якби УПЦ Московського Патріархату під час пандемії більше хвилювало здоров’я вірян, а не сумнівна публічна піар-акція з такою кількістю людей.

P.S. Представники ГО «АРДІС» не змогли оминути увагою чергову піар-акцію УПЦ МП, що ставить під загрозу здоров’я українців. 27 липня вони провели акцію, розвісивши по Києву плакати з привітаннями та побажанням миру, затишку та праведних діянь від представників ПЦУ та саркастичні від УПЦ. Реакція представників російської церкви на ці плакати свідчить про вірне розуміння нами глобальних руйнівних процесів, задуманих Москвою.